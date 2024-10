O Flamengo largou na frente do Corinthians por vaga na grande final da Copa do Brasil. Em confronto no Maracanã, nesta quarta-feira, 2, a equipe rubro-negra sufocou, mas não conseguiu matar o adversário.

O placar final de 1 a 0 ficou barato para o Timão, que vai ter a volta na Neo Química Arena para tentar reverter.

O segundo jogo acontece no próximo dia 9, na Neo Química Arena. O Flamengo tem a vantagem do empate para avançar, enquanto o Corinthians vai precisar ao menor vencer por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

Hugo Souza brilha contra o ex-clube

Os espaços vazios do Maracanã foram reflexo da fase vivida pelo Flamengo. No entanto, o torcedor que marcou presença viu um time soberano no primeiro tempo. Foram 48 minutos de monólogo da equipe rubro-negra, que saiu com um placar magro graças ao goleiro Hugo.

Pressionando a saída de bola e sufocando o Corinthians, o Flamengo flertou com o gol logo aos três minutos, em chute de Arrascaeta. Aos 10 minutos, a jogada rubro-negra terminou com gol, mas a bola havia saído na linha de fundo antes. O goleiro Hugo voltou a parar o Arrascaeta na sequência e também defendeu uma finalização de letra de Gabigol.

O Timão foi segurando o empate na medida do possível, mas o desfecho era previsível. Aos 31 minutos, Alex Sandro atacou a linha de fundo e chutou direto para o gol: 1 a 0 Flamengo.

A única chance do Corinthians no primeiro tempo foi em finalização à distância de Garro, que terminou com linda defesa de Rossi.

Gol anulado de Gabigol e melhora do Corinthians

O ritmo da etapa final continuou lá em cima, com o Timão conseguindo algumas poucas escapadas. Em uma delas, Romero acertou a trave. Ainda assim, o jogo foi dominado pelo Fla, que também acertou a trave – com Bruno Henrique e De La Cruz – e seguiu dando muito trabalho ao goleiro Hugo.

Aos 25 minutos, brilhou a estrela de Gabigol, que desviou cruzamento e ampliou. O atacante teve azar no lance e o impedimento milimétrico foi assinalado com ajuda do VAR. A resistência corinthiana manteve o jogo aberto e, aos 35, Romero superou o goleiro Rossi. A bola só não entrou porque Léo Pereira salvou na linha. Na sequência, em descida de Matheuzinho, o lateral acertou a trave e assustou novamente.