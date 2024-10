No próximo dia 28, segunda-feira, Vilhena será palco de uma noite memorável de louvor e adoração com o cantor Israel Salazar e sua banda. O evento, organizado pelo grupo Somos Um Movement, promete reunir fiéis em um momento de unidade.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o organizador Melke Rans da Silva Soares explicou que o grupo “Somos Um Movement é um projeto de unidade, não envolve uma igreja específica. É um movimento interdenominacional, que envolve várias igrejas evangélicas. Não levantamos uma bandeira de igreja, mas a de Cristo. Será uma noite de louvor e adoração”.

A apresentação será realizada na Igreja Batista Nacional Manancial, localizada na Rua José Mendes, 896, no bairro Jardim Eldorado, com início previsto para as 19h30.

Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis por R$ 65,00 e podem ser adquiridos através do link, que também está disponível na biografia do perfil @somosumvilhena no Instagram. As vagas são limitadas, então garanta sua entrada com antecedência.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (69) 98458-5889 – Melke.



>>> Veja o clip abaixo >>>>>

