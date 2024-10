Na noite de quarta-feira, 2, a guarnição da Patrulha Reforço foi acionada via Central de Operações para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em Vilhena.

Ao chegar no local, os militares encontraram a vítima J.C.M., que estava no meio da rua, sangrando. Ela apresentava um corte próximo ao ombro, no braço esquerdo, e relatou que saiu correndo do local onde foi esfaqueada, temendo por sua vida.

A vítima informou que estava dentro de sua residência quando foi surpreendida por uma mulher armada com uma faca. Ela disse aos policiais que conhecia a agressora e forneceu seu nome. Afirmou ainda que a suspeita chegou ao local na garupa de uma motoneta Biz prata, conduzida por um homem, também identificado pela vítima.

Após invadir a casa e esfaquear a vítima, a suspeita fugiu com o comparsa, que a aguardava no portão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima e levá-la ao Hospital Regional.

Com base nas informações fornecidas pela vítima, a guarnição da Patrulha Reforço comunicou as demais unidades de serviço via rádio. Durante buscas pela região, os militares localizaram os suspeitos transitando em alta velocidade pela Avenida Mato Grosso, próximo à Praça do Setor 19, na mesma motoneta Biz prata, que estava sem placa de identificação.

Durante a abordagem, foram encontradas duas facas com lâminas de aproximadamente 18 centímetros. No bolso da bermuda do condutor, foi encontrado um cartucho de espingarda calibre .32, cuja origem ele não soube explicar.

Questionada sobre os fatos, a suspeita confessou que foi ao local para matar a vítima, mas não conseguiu porque a vítima levantou o braço e impediu o golpe fatal no tórax, conseguindo em seguida fugir.

Quando perguntada sobre o motivo da tentativa de homicídio, a suspeita afirmou que estava com ciúmes, pois descobriu que a vítima estava mantendo um relacionamento extraconjugal com seu marido.

A vítima também relatou aos policiais que, horas antes, o homem que pilotava a motoneta havia ido até sua residência e ameaçado: “Hoje você vai morrer, não vai passar de hoje.” Na ocasião, ele estava sozinho e utilizava a mesma motoneta prata, sem placa de identificação.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.