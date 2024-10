Nesta semana, a Vilhena Transportes recebeu 16 novos ônibus como parte do plano de renovação da frota, que será completado nos próximos dias com a chegada de mais 30 veículos.

Essa iniciativa visa melhorar ainda mais o atendimento prestado aos alunos da cidade. Mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19, a empresa foi uma das poucas que manteve o compromisso de garantir um transporte escolar de qualidade e humanizado aos alunos.

O setor de transportes da SEMED tem sido incansável na fiscalização das condições dos ônibus, assegurando que estejam aptos para oferecer conforto e segurança. Além disso, para atender às crescentes demandas, a Vilhena Transportes está investindo na melhoria de suas instalações. A garagem foi ampliada, com novos boxes de manutenção, áreas de apoio e descanso para motoristas e monitores. Nos próximos meses, está prevista a instalação de um sistema de abastecimento próprio e um lavador automático de veículos, que trará ainda mais segurança e eficiência, respeitando as normas ambientais.

O foco da empresa é atender com excelência as crianças que dependem do transporte escolar, renovando mais de 90% da frota entre o segundo semestre de 2024 até o momento atual. A primeira etapa da renovação contemplou os ônibus que atendem a área urbana, e agora será a vez da área rural, garantindo o mesmo padrão de conforto e segurança para todos os alunos.

Vale destacar que a Vilhena Transportes é uma empresa genuinamente local, que emprega diretamente mais de 200 funcionários e cumpre rigorosamente todas as exigências trabalhistas, incluindo a contratação de aprendizes e a inclusão de pessoas com deficiência (PCD). Isso fortalece o vínculo com a cidade, já que toda a arrecadação e os impostos gerados permanecem em Vilhena, contribuindo para o seu desenvolvimento socioeconômico.

Com um olhar constante para o futuro, a Vilhena Transportes reforça seu compromisso com a qualidade no atendimento, sempre buscando oferecer o melhor para a população e, em especial, para as crianças que confiam em nossos serviços.