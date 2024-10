Neste sábado, 5, véspera das eleições municipais, a cidade de Vilhena será palco de atividades promovidas pelas três coligações que disputam o pleito municipal.

Em busca de engajamento com os eleitores, cada candidato planejou ações específicas para o último dia de campanha antes das eleições.

A coligação “Vilhena nos Trilhos, o Trabalho Continua”, liderada pelo atual prefeito e candidato a reeleição Flori Cordeiro (Podemos), dará início a uma carreata às 14h. O ponto de partida será na Cohab, localizado na Avenida Paraná. O ato percorrerá os principais bairros e áreas centrais da cidade, com o objetivo de alcançar um grande número de eleitores em diferentes regiões.

Já a coligação “Unidos por Vilhena”, liderada por Raquel Donadon (PRD), também realizará uma carreata, que começará às 14h30 no Bairro União. A organização deste desfile buscou evitar o cruzamento com a carreata do atual prefeito, em uma medida preventiva para que não haja superposição dos trajetos e garantir a segurança de todos os participantes. O trajeto, assim como o de Flori, incluirá vias importantes da cidade, abrangendo tanto áreas residenciais quanto comerciais.

Diferente dos demais candidatos, Alan Souza (Federação Brasil da Esperança) optou por não realizar uma carreata. Ele afirmou ao Extra de Rondônia que organizará um ato político na sede do Partido dos Trabalhadores (PT), onde seus apoiadores e simpatizantes estarão reunidos para um evento de encerramento de campanha. A reunião acontecerá também na tarde deste sábado, com enfoque em atividades de mobilização e diálogo com os eleitores.