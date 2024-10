Confira a previsão do tempo para o final de semana em todas as regiões do Brasil:

Sábado (5)

Sul

Sábado com bastante nuvem na região. Temperaturas mais baixas pela manhã no Rio Grande do Sul e nas serras de Santa Catarina. Dia de sol, poucas nuvens e tempo firme, incluindo as capitais.

Sudeste

Tempo mais instável, com chance de pancadas de chuva no litoral norte de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Risco de chuva moderada a forte, com alguns raios. Há pancadas mais irregulares no leste e na Zona da Mata Mineira. Nas demais áreas do Sudeste, o tempo fica sem chuva, com calor à tarde.

Centro-Oeste

A combinação de calor e umidade provoca pancadas de chuva no noroeste, norte e oeste de Mato Grosso. Dia de sol, tempo firme e calor em Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal. Não chove em Cuiabá, e a umidade fica mais baixa.

Nordeste

Chuva moderada no litoral e leste da Bahia. Salvador terá tempo abafado, com pancadas rápidas. Ventos continuam no interior e norte da região. Sem chuva nas demais áreas, com calor e ar seco, principalmente no sul do Ceará, Piauí e Maranhão.

Norte

Tempo abafado e instável no Amazonas, noroeste e oeste do Pará, sul de Rondônia e no estado de Roraima. Pode chover em forma de pancadas, com risco de trovoadas, enquanto no Tocantins, o tempo seco e quente prevalece.

Domingo (6)

Sul

Tarde e noite de domingo com possibilidade de pancadas de chuva com raios no oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, em áreas próximas à fronteira com o Paraguai e a Argentina. Há risco de chuva moderada a forte. Nas capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, o sol aparece na maior parte do dia, mas deve ocorrer aumento da quantidade de nuvens à tarde e à noite. No entanto, a chance de chuva é baixa.

Sudeste

As áreas litorâneas da região terão períodos com muitas nuvens, especialmente pela manhã, mas a chance de chuva é baixa. O domingo de eleições será com sol, algumas nuvens e calor em Belo Horizonte e São Paulo (com chance de pancadas de chuva na capital durante o final do dia). No Rio de Janeiro, o sol aparece na maior parte do dia, acompanhado de algumas nuvens. Vitória terá períodos de sol e muitas nuvens, mas a chance de chuva é baixa.

Centro-Oeste

O domingo de eleições será muito quente e sem expectativa de chuva nas capitais Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília. A umidade do ar pode ficar baixa durante a tarde. Algumas pancadas mais irregulares são previstas à noite no sul de Mato Grosso do Sul, no oeste e norte de Mato Grosso.

Nordeste

O interior do Nordeste terá temperaturas entre 37 °C e 39 °C, sem previsão de chuva neste domingo. Tempo firme e ar seco em Teresina, no interior e oeste da Bahia, e no sul do Maranhão. Chuva passageira, sem risco de grandes volumes, é esperada na costa leste da região.

Norte

Tempo abafado e condições para algumas pancadas de chuva com raios nos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. A chuva que ocorrer poderá ser moderada a forte em alguns locais, mas será de curta duração. Não chove, e o ar fica seco no Tocantins.