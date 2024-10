Por determinação da Central de Operações, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio, em Vilhena.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima, I., de 53 anos, e o suspeito, E., de 52, eram irmãos. Ambos residiam em um terreno com duas casas, sendo que a vítima ocupava a casa dos fundos e o suspeito dividia a casa da frente com sua mãe.

O imóvel, herança do falecido pai, estava à venda e os herdeiros aguardavam a divisão do patrimônio. A disputa pela propriedade parece ter sido o estopim para o crime.

Segundo informações colhidas no local pela polícia, E., que é usuário de drogas, não aceitava a presença de I., na casa dos fundos e a pressionava constantemente para que ela se mudasse. As ameaças culminaram em um ataque violento.

Contudo, na quinta-feira, 3, E., se apoderou de uma faca e surpreendeu I., com um golpe na cabeça. A vítima conseguiu se defender com a mão, evitando um ferimento mais grave, mas sofreu um corte profundo entre o polegar e o indicador.

Durante a luta, ambos caíram no chão. I., conseguiu se levantar e saiu gritando por socorro, deixando E., no local. Um vizinho acionou a polícia, que chegou rapidamente e prendeu o suspeito em flagrante, ainda com a faca utilizada no crime.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico e permanece sob observação.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do crime e as motivações do suspeito.