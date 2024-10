A campanha de Edinho da Rádio (PL) para a prefeitura de Colorado do Oeste chegou ao fim em clima de otimismo.

Tendo como companheira de chapa a vereadora Marlucia (PL), a coligação “Renova Colorado” realizou um trabalho intenso ao longo das últimas semanas, em uma das disputas mais acirradas do Estado.

Com cinco chapas concorrendo ao Executivo municipal, a corrida eleitoral tem sido marcada por grande mobilização e competitividade.

Edinho da Rádio, que ganhou apoio popular ao longo da campanha, declarou estar confiante para o próximo domingo.

“Sinto que fizemos um excelente trabalho e que Colorado do Oeste está pronta para uma renovação de verdade,” afirmou o candidato. Marlúcia, cujo histórico positivo na Câmara Municipal foi considerado um ponto-chave para o bom desempenho da chapa, também compartilhou seu entusiasmo: “Estou preparada para servir o povo de Colorado do Oeste no Executivo e começar uma nova fase da minha vida pública.”

Segundo as pesquisas, Edinho e Marlucia aparecem bem cotados entre os eleitores, o que justifica o otimismo dos candidatos. A dupla acredita que a aceitação do eleitorado reflete o desejo de renovação e mudança. O encerramento da campanha trouxe consigo uma mensagem de confiança e determinação, e agora os candidatos aguardam o resultado das urnas, que será revelado no domingo.