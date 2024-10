O candidato a vereador Gabriel Graebin, que concorre nas eleições municipais de Vilhena pelo PRD, visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que concede, compartilhando sua experiência durante os 45 dias de campanha.

Filho de Vanderlei Graebin, ex-presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Gabriel expressou gratidão pela oportunidade de representar a população local e destacou as principais demandas que identificou durante suas visitas pelo município.

Gabriel fez questão de agradecer à população pela receptividade e apoio recebido durante o período de campanha. “Foi uma satisfação enorme participar nesses 45 dias de campanha. Agradeço a cada aperto de mão, a cada abraço que recebi”, disse ele. O candidato relatou que o principal problema apontado pelos moradores de Vilhena é a falta de creches e a insuficiência de atendimento em saúde.

Segundo Gabriel, muitas mães se queixam da escassez de creches, o que sobrecarrega as famílias. “A maior cobrança que recebemos foi a falta de creches. Precisamos garantir mais escolas e creches, pois as crianças são a garantia de nosso futuro, portanto temos que dar a elas o melhor cuidado. Isso será uma das nossas prioridades no próximo ano”, afirmou.

Além da educação, Gabriel destacou que a saúde é outro ponto crítico no município. Ele prometeu lutar pela contratação de mais médicos especializados em áreas como oftalmologia e ortopedia, além de buscar soluções para reduzir as filas de espera para exames e consultas. “Nosso município sofre com uma grande carência de médicos especializados. Queremos diminuir a fila de espera, que atualmente pode demorar de seis meses a um ano para a realização de exames”, pontuou.

Encerrando a entrevista, Gabriel agradeceu a Deus, aos pais e à comunidade de Vilhena. Ele também incentivou outros jovens a se engajarem na política. “Espero que meu primeiro passo incentive mais jovens a participarem da política, a lutar por sua cidade. Meu nome está à disposição da população, e se acharem que sou merecedor, que no dia 6 isso seja demonstrado com o voto”, concluiu.