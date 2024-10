Gilmar da Saúde e Tião Almeida, candidatos a prefeito e vice, respectivamente, concentram os esforços em apresentar propostas que garantem a melhoria da infraesturutra do município e atendem aos anseios da população.

Com maior público registrado nos comícios desta eleição no município, conforme a assessoria de imprensa, Gilmar da Saúde e Tião Almeida, com a presença do deputado Ezequiel Neiva, e do seu filho, Wiveslando Neiva, apresentaram propostas para um público superior a 400 pessoas.

O evento foi realizado na avenida Rio Madeira, ao lado da escola Ângelo Angelin, no bairro Minas Gerais, onde residente Almeida.

De acordo com a organização, o volume de participantes no evento mostrou o prestígio dos candidatos nessa reta final de campanha.

Ao apresentar suas propostas, a exemplo da retomada do Programa “Medicamentos Contínuos em Casa” e da garantia de ônibus escolar para as crianças que moram na cidade, porém, distante da escola, Gilmar da Saúde foi amplamente aplaudido. “Quando eu era secretário de Saúde os pacientes recebiam esses medicamentos em casa. Era um alívio para todos eles. Agora, precisam sair de longe, do setor rural, enfrentar fila, burocracia, e às vezes nem recebem os remédios” declarou Gilmar, ao garantir que trará o programa será reativado.

Gilmar criticou a falta de atenção da prefeitura para a melhoria da infraestrutura das estradas. “É inadmissível que um produtor rural tire dinheiro do próprio bolso para pagar a manutenção da sua estrada. Na nossa gestão, isso não vai acontecer. O Tião é produtor rural e conhece muito bem desse setor. Ele ficará responsável pelo contato direto com os produtores”, acrescentou.

O deputado Ezequiel Neiva garantiu a Gilmar da Saúde e Tião Almeida, que o governador Marcos Rocha será grande parceiro do município, da mesma forma como tem ajudo Colorado do Oeste. “Marcos Rocha é um governador municipalista. Em janeiro sentaremos com o nosso governador para garantir investimentos para Colorado do Oeste”, assegurou Neiva, o parlamentar que mais investe no município.