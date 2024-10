Na tarde desta sexta-feira, 04, o ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon, visitou a redação do Extra de Rondônia para responder à declaração do atual prefeito e candidato à reeleição, Flori Cordeiro que, em entrevista ao site, teceu críticas diretas a ele (leia mais AQUI).

Sem entrar em confrontos diretos, Donadon procurou esclarecer pontos que considera pertinentes, defendendo sua trajetória e valores.

Durante sua declaração, Melki expressou descontentamento com o tom da fala de Cordeiro, classificando-a como desrespeitosa. “As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou de falar da vida de ninguém. Mas, como muitos me cobram respostas, eu preciso esclarecer. O prefeito me chamou de parasita do poder público, mas há 18 anos estou afastado de funções na prefeitura, fato que é sabido por todos”, afirmou. “Sou um homem que sempre trabalhou na vida, tendo começado a trabalhar com doze anos de idade”, acrescentou.

Donadon destacou que sempre se sustentou fora da administração pública e reiterou seu compromisso com o município. “Eu amo Vilhena, e foi esse amor que me levou à vida pública. Nunca precisei da prefeitura para viver. Acho triste ele dizer que sou parasita, especialmente quando é ele mesmo busca contratos vultosos, como um de R$ 600 milhões com a Chavante. Não sou eu quem está buscando vantagem em função pública”, dispara.

Outro ponto abordado por Melki Donadon foi o tom adotado por Flori Cordeiro ao tratar de questões judiciais envolvendo a candidatura de sua irmã Raquel Donadon. Ele esclareceu que não foi o grupo de Raquel que iniciou qualquer tipo de processo. “Quem entrou com ações para cassar o registro de Raquel foi o prefeito, e quem julga é a justiça, não nós”, pontuou. Nesta matéria ele acusou a mim, mas no caso das ações contra a Raquel, ela mesmo tem competência e capacidade para contestar, coisa que está fazendo dentro dos meios apropriados, e não indo fazer ataques contra o adversário”, destacou.

Donadon também fez uma crítica ao que considera uma campanha focada em ataques pessoais. Ele sugere que o prefeito deveria dar mais ênfase aos projetos de governo do que a críticas. “Jamais um prefeito deveria usar esse tipo de discurso em uma campanha. É preciso falar sobre o que se pretende fazer pelo município, sobre como aquecer a economia e melhorar a vida da população”, aponta.

Por fim, o ex-prefeito criticou o que vê como uma atitude desrespeitosa em relação às mulheres. “As mulheres têm capacidade para governar. Há vários exemplos de países bem-sucedidos liderados por mulheres. É lamentável que o prefeito ataque dessa forma, especialmente em um momento em que o município precisa de união e foco nos problemas reais”, concluiu.