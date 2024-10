Paulo Mendes, candidato a vereador em Vilhena pelo partido União Brasil, compartilhou suas impressões sobre a campanha eleitoral e as demandas da população em entrevista ao site Extra de Rondônia.

Segundo Paulo, a receptividade dos vilhenenses tem sido positiva, surpreendendo-o pela familiaridade das pessoas com o seu trabalho como jornalista. Ele afirma que esse reconhecimento já é, para ele, uma grande honra, independente do resultado das eleições.

Em suas conversas com a comunidade, Paulo identificou que questões relacionadas à infraestrutura e educação ainda são mencionadas, embora a saúde já não esteja no topo das preocupações como em anos anteriores. No entanto, um dos principais problemas que ele pretende abordar é a situação do INSS em Vilhena.

Mendes destacou que mais de 10 mil moradores enfrentam dificuldades ao terem que se deslocar para outros municípios, como Rolim de Moura e Porto Velho, para realizar perícias e outros serviços do INSS, devido à falta de estrutura local.

Paulo afirma que, se eleito, vai lutar por uma solução rápida para esse problema, buscando apoio direto com o senador Jaime Bagattoli para que a cidade receba uma melhoria nesse serviço essencial.

Durante a entrevista, Paulo mencionou que percebe um certo desencanto da população em relação à política, mas acredita que as pessoas estão mais conscientes da importância de participar do processo eleitoral. “Nós precisamos escolher bem os políticos, porque eles são pagos para representar o povo e devemos exigir qualidade, assim como fazemos ao contratar um bom advogado ou médico”, destacou.

Paulo reafirmou o compromisso de começar a trabalhar antes mesmo da posse oficial, caso seja eleito, dedicando-se a ações que visem a melhorar as condições de vida na cidade. Entre suas metas, ele mencionou a intenção de organizar uma agenda com a sociedade civil de Vilhena para discutir o futuro econômico e administrativo do município, com o objetivo de colocá-lo novamente em uma posição de destaque em Rondônia.

Paulo Mendes também ressaltou que seu trabalho já lhe rendeu uma homenagem pela Assembleia Legislativa de Rondônia, que acontecerá em novembro, em reconhecimento às contribuições para o Estado, como a aprovação de leis importantes, incluindo a do teste do olhinho para recém-nascidos e o incentivo à coleta de medula óssea. Mendes vê essa homenagem como um reflexo de seu compromisso com a comunidade e acredita que sua experiência pode contribuir para um mandato ativo e voltado para o desenvolvimento de Vilhena.