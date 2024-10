Apresentado pelo jornalista e advogado Arimar Souza de Sá, o programa A Voz do Povo recebeu nesta sexta-feira (4) o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), para falar sobre as acusações de candidatos da oposição à sua gestão durante o último debate entre os candidatos à prefeitura da capital de Rondônia realizado pela TV Rondônia nesta última sexta-feira (3).

Gozando de uma aprovação superior aos 90%, o prefeito Hildon Chaves relatou estar indignado com o que ele afirma ser “mentiras deslavadas” dos candidatos que participaram do debate.

Chaves garantiu que as acusações sobre a qualidade do asfalto da prefeitura de Porto Velho feitas por Euma Tourinho não condiz com a verdade, e ainda levantou suspeita sobre a capacidade cognitiva da candidata do MDB, que antes do pleito era juíza.

“O Hildon Chaves não é candidato, ontem falou-se mais de mim do que das propostas, eu estou indignado. O prefeito de Porto Velho tem 90% de aprovação, eu comecei a fazer asfalto em 2017. Se fosse casca de ovo, a população já teria percebido. Não é produtivo a pessoa falar uma mentira desse porte, a candidata Euma Tourinho tem que mostrar onde está esse asfalto casca de ovo. Eu não sei como essa mulher passou no psicólogo para ser juíza, eu respeito todos os profissionais da psicologia, mas no caso da Euma, passou batido”, disse Hildon Chaves.

O prefeito de Porto Velho ainda relatou que a ausência da candidata Mariana Carvalho no debate foi inclusive aconselhada por ele, já que, segundo Chaves, o que se viu foi um conluio para maltratar a candidata.

“Aquele debate foi um circo dos horrores, foi um conluio para bater na Mariana, pelo que vimos ontem, a melhor coisa que ela fez foi não ter ido àquele debate, que foi a noite da mentira”, destacou Hildon Chaves.

Outro ponto desmentido por Chaves foi a alegação do candidato Léo Moraes de que o sistema de informações e de acesso ao cidadão para resolver problemas junto à prefeitura é arcaico e está na Idade Média. Conforme o prefeito, isso não é verdade, uma vez que o sistema de Tecnologia da Informação da prefeitura de Porto Velho é referência em todo o país.

“É mentira do Léo Moraes que a prefeitura estava na idade da pedra, ela estava na idade da pedra quando eu assumi. A prefeitura de Porto Velho está no século XXI, inclusive recentemente nos livramos de um sistema arcaico da prefeitura que estava lá há quase trinta anos. A parte de TI da prefeitura de Porto Velho é referência no Brasil”, explicou Hildon Chaves.

A transparência dos negócios e contratos firmados pela prefeitura de Porto Velho também foi levantada no debate pelo candidato Benedito Alves (SD), o que de acordo com Chaves também não condiz com a realidade dos fatos, o prefeito ressaltou que a capital de Rondônia foi por três anos qualificada com selo diamante em transparência pelos órgãos de controle.

“Quando nós falamos de um Célio Lopes, que não sabe do que está falando, mas o Léo Moraes me espanta. A prefeitura recebeu o selo diamante da transparência do Tribunal de Contas da União por três anos seguidos. Quem fala que não temos transparência ou é mentiroso, ou é burro”, disparou Hildon Chaves.

Outro ponto abordado durante o debate pelo candidato Benedito Alves e desmentido por Chaves foi a questão do contrato do lixo, que segundo Hildon Chaves não está suspenso como alegado no debate e será pago em 20 anos, o que ainda de acordo ele, foi uma informação omitida por seus oposicionistas.

“Não tem contrato suspeito, isto está judicializado e tenho certeza de que a prefeitura vai vencer essa questão, até porque o ex-conselheiro é que tem falado sobre essa questão. O Dr. Benedito é uma pessoa muito íntegra, mas ele não falou que é um contrato de dois bilhões em 20 anos, ele já foi relator desse processo e poderia ter resolvido enquanto era conselheiro. Essa é a primeira vez na história que nós temos a coleta do lixo do Baixo Madeira, além da coleta regular nos distritos”, disse Hildon Chaves.

Um dos pontos mais criticados durante o debate foi o sistema municipal de saúde em Porto Velho, que para Hidon Chaves foi um dos pontos onde mais se pode observar a mentira e a má-fé dos candidatos, que, ainda de acordo com ele, estão se mostrando capazes de tudo para vencer a eleição.

“A Euma falou que não tem unidade de saúde na Ponta do Abunã, tem, sim, inclusive em Vista Alegre, Extrema e Nova Califórnia. O Léo disse que não tem raio-x, isso é outra mentira, ele chegou no dia em que o equipamento estava em manutenção. A prefeitura tem raio-x funcionando 24 horas por dia em todas as UPAS. No ano passado, foram mais de 160 mil exames de raio-x”, finalizou Hildon Chaves.