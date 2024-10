Na noite de quinta-feira, 04, Samir Ali, presidente da Câmara Municipal e candidato à reeleição pelo MDB, reuniu centenas de apoiadores em um evento de encerramento de campanha em Vilhena.

A ocasião foi marcada por um clima de otimismo e contou com diversas manifestações de apoio ao vereador, que também aproveitou para apresentar uma prestação de contas de seu mandato.

O evento encerrou um dia de intensa agenda de encontros com eleitores, em que Samir Ali buscou reforçar seu compromisso com as demandas sociais e comunitárias da cidade.

Em seu discurso, o candidato destacou a importância da continuidade de seu trabalho no Parlamento e ressaltou suas ações e conquistas ao longo do mandato.

A reunião teve momentos de grande emoção, especialmente com os depoimentos dos apoiadores e a participação virtual do deputado Alan Queiroz, que enviou uma mensagem de apoio por meio de uma chamada de vídeo.

Samir Ali agradeceu a todos que contribuíram para sua campanha, reafirmando seu compromisso com o povo de Vilhena e destacando seu otimismo em relação ao futuro. “É gratificante ver tantas pessoas reunidas, acreditando no trabalho que estamos realizando e no que ainda podemos construir juntos,” disse Samir Ali, que finalizou o evento reforçando seu compromisso com as causas sociais e com o desenvolvimento de Vilhena. O candidato se mostrou confiante para as eleições, destacando a importância da participação popular em seu mandato.