O voleibol escolar segue fazendo história por meio da parceria entre a Associação Vilhenense de Voleibol (A.V.V) e as escolas de Vilhena.

O capitulo mais recente desta vitoriosa ação aconteceu nesta semana quando as atletas do vôlei de praia da escola FAVOO fizeram história ao conquistarem a inédita medalha de prata da série ouro do JEBS furando a bolha e agora na elite do voleibol escolar brasileiro.

O surpreendente deste feito foi marcado pela precoce idade das irmãs Monteiro (Sabrina, segundo ano de participação e Rafaela estreando nos jogos brasileiros), que ignoraram a pouca experiência e brilharam nas areias de recife com apenas um tropeço diante das experientes atletas do Rio Grande do Norte que estavam na sua última participação na categoria infantil na grande final.

Rondônia agora integra de vez a elite do voleibol escolar nacional passando agora a ser uma das grandes da modalidade o que impulsionará o vôlei que passa a ver e a ter reais possibilidades de que as futuras representações escolares de nosso Estado, tanto no voleibol de praia como indoor de buscar agora medalhas entre os melhores do Brasil escolar e conquistar em um futuro próximo a tão sonhada possibilidade de representar o país em sul americano ou mundial escolar.

Claro que o resultado trará e exigirá das nossas próximas seleções escolares desempenho ainda melhores más acreditamos que tantos os atletas como os técnicos escolares do nosso amado Estado estão prontos para os próximos desafios, lembrando que nesta edição independente das séries todos os times da modalidade de voleibol de praia e quadra trouxeram medalhas dos jogos evidenciando o bom momento do nosso esporte.

Sabrina e Rafaela Monteiro voltam para casa trazendo na mala duas medalhas dos jogos; tanto na quadra como na praia o que também pode as primeiras a terem alcançado este feito em uma mesma edição para Rondônia.

As duas atletas estiveram sob o comando do professor France Lima, que tem um histórico brilhante de conquistas de medalhas nos escolares tanto de Rondônia quanto a nível nacional e o trio ainda terá mais um desafio nacional nesta temporada; quando estarão representando novamente nosso Estado no Campeonato Brasileiro de Seleções organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol.