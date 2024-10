A inauguração do tão aguardado Jardins de Vilhena Shopping, inicialmente prevista para 12 de novembro de 2024, foi adiada.

O motivo do adiamento se deve a um evento climático inesperado ocorrido em Vilhena no dia 26 de setembro de 2024, quando fortes chuvas, acompanhadas de intensas rajadas de vento, causaram danos significativos à estrutura do empreendimento, em fase de finalização.

De acordo com um comunicado oficial emitido pela administração do shopping, a tempestade atingiu diversas áreas da cidade e provocou estragos em peças e instalações já concluídas ou em fase final no canteiro de obras do shopping. A equipe de engenheiros está atualmente avaliando os danos, mas já se sabe que o tempo necessário para o reparo e reposição dos materiais deve ser de no mínimo 60 dias.

A administração, em respeito aos empreendedores parceiros, tomou a decisão de adiar a inauguração para evitar prejuízos aos lojistas e parceiros que já planejavam seus investimentos para o lançamento de seus negócios. Embora tenha sido considerada a possibilidade de inaugurar em dezembro, entre os dias 10 ou 15, optou-se por transferir o evento para o dia 12 de março de 2025. A decisão visa garantir a segurança e a estrutura adequada, além de assegurar que os lojistas possam aproveitar melhor o período de vendas natalinas em condições econômicas mais favoráveis.

O shopping reforçou o compromisso com seus parceiros, afirmando que a equipe de engenharia está trabalhando incansavelmente para reparar os danos o mais rápido possível e retomar o cronograma de obras. Além disso, o Jardins de Vilhena Shopping se colocou à disposição dos empreendedores para esclarecer dúvidas ou resolver problemas relacionados ao adiamento.

O novo prazo visa garantir a excelência do empreendimento e proporcionar o melhor ambiente possível para o desenvolvimento dos negócios, com segurança e solidez.

Para mais informações, os empreendedores podem entrar em contato diretamente com a administração do shopping.