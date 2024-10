Uma mega carreata comandada pelo candidato a prefeito de Cerejeiras, Sinésio José, e o vice, Valdir Carlos, tomou conta das ruas da cidade na tarde deste sábado.

Com a presença do deputado Ezequiel Neiva, e do seu filho, Wiveslando Neiva, a quilométrica carreata passou por todos os bairros, levando a mensagem do grito de renovação que ecoou durante todo o período eleitoral.

A imensa carreata com mais de 400 veículos teve início às 15 horas, saindo do posto Cone Sul, passando pelos quatro cantos da cidade. Durante o trajeto, Sinésio, Valdir, Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva reforçaram a mensagem das ações e projetos que os candidatos pretendem realizar nos próximos quatro anos.

Para o deputado Ezequiel Neiva, essa foi a maior carreata da história de Cerejeiras. “A população mostrou que quer renovação. Essa gigantesca carreata confirmou a popularidade de Sinésio e Valdir na reta final da campanha”, disse o parlamentar.

Sinésio destaca que elaborou juntamente com sua equipe, um Plano de Governo pensado no desenvolvimento do município, voltado a atender as demandas da população em diversas áreas, a exemplo da meta de asfaltar 100% do município, de investir na construção de casas populares, de assegurar recursos para a Saúde, a Agricultura, a Educação, Infraestrutura, Esporte, Social e o Lazer. A população entende que nossas propostas representam os anseios dos moradores.