Edmilson Rodrigues de Almeida, o popular Edinho da Rádio (PL), foi eleito prefeito neste domingo, 6, no município de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

O comunicador obteve mais votos que seus outros quatro concorrentes que disputavam a principal cadeira do Executivo Municipal.

Edinho – que tem como vice a vereadora Marlucia (PL) – , obteve 36,61% de aceitação popular, o que representou 3.550 votos; em segundo lugar ficou Gilmar da Saúde (PODE), com 28,09%, o que representou 2.724 votos; em terceiro lugar ficou João da Fórmula 1(União), que – mesmo tendo o apoio do atual prefeito José Ribamar – obteve 22,76%, o que representou 2.207 votos; na quarta colocação ficou Cido do PT, obtendo 7,54%, o que representou 731 votos; e, em quinto e último lugar, ficou Jonson (MDB), com 4,99%, o que representou 484 votos.

Com relação às 11 cadeiras disponíveis no Legislativo Municipal, o vereador mais votado foi Hélio da Borracharia (PL), que obteve 441 votos. Confira a votação de todos os candidatos que disputaram o Legislativo AQUI.

Confira, abaixo, votos dos candidatos a prefeito e dos membros da Câmara Municipal para a legislatura 2025/2028.