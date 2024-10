O prefeito de Vilhena, Flori Codeiro (Podemos), candidato a reeleição, lidera com vantagem os resultados da eleição municipal em Vilhena.

Conforme dados do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 35%das seções totalizadas, Flori tem 74%, que totalizam 12.234 votos.

Depois, segue Raquel Donadon (PRD) com 21% que totalizam 3.469 votos e Alan Souza (PT) com 3.97% que totaliza 650 votos.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Flori, que acompanha a votação, analisou a vantagem na apuração das urnas na tarde deste domingo, 6. “Eleição só termina quando acaba, mas a vantagem tá boa”, disse.

A eleição encerrou às 16h e a apuração dos resultados continuam e atualizadas no site do TSE através do seguinte link.