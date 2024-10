As eleições no Cone Sul de Rondônia estão ocorrendo de forma tranquila, segundo monitoramento realizado pelo Extra de Rondônia em vários grupos de aplicativos de mensagens, redes sociais e contatos diretos com fontes, candidatos e eleitores. Até o momento, os relatos indicam normalidade, sem grandes ocorrências ou distúrbios, o que contrasta com eleições passadas.

Os casos registrados até agora são pontuais e envolvem situações rotineiras. Em alguns locais de votação, foi observado um pequeno volume de material de campanha nas imediações, mas em quantidade significativamente menor do que em pleitos anteriores. Também foram encontradas “colinhas” com o nome e número de candidatos dentro de cabines de votação, situação atribuída ao esquecimento por parte dos eleitores.

Em Vilhena, houve uma reclamação sobre a dificuldade de acesso às seções eleitorais na Escola Professor Hermógenes, especialmente para pessoas com problemas de locomoção (FOTO ABAIXO). Fiscais eleitorais já notificaram as autoridades responsáveis para que as medidas necessárias sejam tomadas.

O único incidente de maior gravidade ocorreu em Cerejeiras, onde um apoiador de um candidato a prefeito foi preso em flagrante por crime eleitoral, após ser denunciado pela prática de “boca de urna”.

Apesar desses registros, o clima geral é de normalidade e as autoridades continuam monitorando o andamento da votação na região.