As eleições ao Executivo de Pimenta Bueno, realizadas no último domingo, resultaram na vitória da candidata Professora Marcilene, do Podemos.

Com 12.163 votos, ela obteve 61,58% da preferência do eleitorado, garantindo seu lugar como nova prefeita do município.

Em segundo lugar ficou Valteir Cruz, do União Brasil (UB), com 7.333 votos, o que representa 37,13% dos votos válidos. Mario Serra, que concorria pelo partido desconhecido, recebeu 254 votos, totalizando apenas 1,29% da votação.

A vitória da Professora Marcilene reflete a confiança da população em sua proposta de administração e seu compromisso com a educação e desenvolvimento da cidade. A nova prefeita já anunciou que, em seu governo, buscará implementar políticas voltadas para a melhoria da infraestrutura e qualidade de vida dos cidadãos.