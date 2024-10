O prefeito Flori Cordeiro Junior (Podemos) foi reeleito ao cargo neste domingo, 6 de outubro, para mais quatro anos à frente da gestão municipal em Vilhena.

Flori Cordeiro obteve 74,43% de aprovação popular, o que representou 32.665 dos votos válidos. Raquel Donadon (PRD) obteve 21,47%, o que representou 9.421 votos e Alan Souza (PT) obteve 4,10%, o que representou 1.800 votos (leia mais AQUI).

Já à noite, após o resultado oficial, ao comemorar a vitória com apoiadores e simpatizantes em carreata pelas ruas e avenidas da cidade, Flori discursou e comentou a vitória nas urnas, chamou o resultado de “avalanche” histórica e diz que “acabou as amarras da escravidão política”.

“Aos senhores que participaram disto. Vejo aqui rostos desde o início, que entraram na metade e outros que se uniram a uma avalanche histórica na cidade de Vilhena. Certamente, no futuro, os historiadores dirão: ‘a Vilhena saiu de uma cidade paroquial, pequena, daquela eleição, em que um menino chamado Flori, teve 74,43% das pessoas que foram votar, concordaram que um pulso firme, uma gestão de verdade, que o tapinha nas costas deveria ser deixada para atrás, numa cidade que tem 108 mil almas’. É certo, que no futuro, as pessoas dirão: ‘os vilões do passado, as amarras de uma escravidão política, que no trouxe tanta carência, acabou em 6 de outubro de 2024’”, encerrou.

SUPEROU VOTAÇÃO ANTERIOR

Na eleição deste domingo, 6, Flori conseguiu superar a votação obtida no pleito suplementar de outubro de 2022. Na ocasião, ele obteve 63,14% dos votos válidos, o que representou 30.111 sufrágios, derrotando a então candidata Rosani Donadon (cunhada de Raquel Donadon) que obteve 36,86% de aprovação popular, o que representou 17.575 votos (leia mais AQUI).

>>> ASSISTA, ABAIXO, A DECLARAÇÃO DO PREFEITO APÓS O RESULTADO DA ELEIÇÃO EM VILHENA: (Vídeo: Albertino Evangelista)