O mercado de boi gordo registrou uma semana de forte valorização nos preços da arroba, em meio à dificuldade enfrentada pelos frigoríficos em avançar com as escalas de abate, com a escassez de oferta registrada no mercado.

Segundo o analista de Safras & Mercado Fernando Iglesias, negócios chegaram a ser fechados por até R$ 300 no mercado paulista, uma vez que a demanda permanece muito aquecida, em especial à direcionada para exportação.

Com isso, o Brasil caminha para um novo recorde de embarques de carne bovina neste ano.

“As escalas de abate nesta semana giram em torno de sete dias úteis em todo o país. No entanto, em estados como São Paulo, as escalas de abate não passam de cinco dias úteis”, ressalta Iglesias.

São Paulo (Capital): R$ 295, alta de 7,27% frente aos R$ 275 registrados na

semana passada

R$ 295, alta de 7,27% frente aos R$ 275 registrados na semana passada Goiás (Goiânia): R$ 270, avanço de 3,85% perante os R$ 260 praticados na

última semana

R$ 270, avanço de 3,85% perante os R$ 260 praticados na última semana Minas Gerais (Uberaba): R$ 285, aumento de 5,56% frente aos R$ 270 registrados na semana anterior

R$ 285, aumento de 5,56% frente aos R$ 270 registrados na semana anterior Mato Grosso do Sul (Dourados): R$ 270, valorização de 8% frente aos R$ 250 do final do mês passado

R$ 270, valorização de 8% frente aos R$ 250 do final do mês passado Mato Grosso (Cuiabá): R$ 285, 3,64% acima dos R$ 275 do encerramento

da última semana

R$ 285, 3,64% acima dos R$ 275 do encerramento da última semana Rondônia (Vilhena): R$ 265, aumento de 8,16% em relação aos R$ 245 praticados no final da semana passada

Mercado atacadista

Iglesias destaca que o mercado atacadista apresentou preços firmes no decorrer da semana e o ambiente de negócios ainda sugere por novas altas no curto prazo, em linha com a entrada dos salários na economia, motivando a reposição ao longo da cadeia produtiva.

Vale destacar que no atual ambiente de forte alta dos preços da carne bovina a expectativa é de ganho de competitividade das proteínas concorrentes, em especial da carne de frango.

O quarto do traseiro avançou 10,26% ao longo da semana, passando de R$ 19,50 o quilo para R$ 21,50 o quilo. O quarto do dianteiro subiu 8,91%, de R$ 15,15 para R$ 16,50.