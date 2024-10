O PL foi o partido que mais cresceu no estado de Rondônia. Foram eleitos 12 prefeitos, 7 vice-prefeitos, além de 91 vereadores. Lembrando que o número pode ser ainda maior, já que na capital, Porto Velho, a candidata do partido é Mariana Carvalho, que segue na disputa do segundo turno.

Esse é o melhor resultado conquistado pelo Partido Liberal em Rondônia. “Em 2020, o PL elegeu quatro vice-prefeitos, somente. Esse ano, tivemos um crescimento expressivo no número de prefeitos eleitos, além de vice-prefeitos e vereadores. O saldo foi muito positivo”, ressaltou o presidente regional da sigla, o senador Marcos Rogério.

O resultado das urnas confirma o fortalecimento da direita em todo o país. E na avaliação do senador Marcos Rogério, é um indicativo de que o partido está alinhado com os interesses do eleitor. “Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Seguiremos trabalhando para representar os interesses da nossa população”, disse.

Até o momento, o PL elegeu 523 prefeitos em todo o país. O partido também lidera o ranking de partidos que disputarão o segundo turno: 23 das 51 disputas por prefeituras.

Veja quem são os prefeitos eleitos pelo Partido Liberal, em Rondônia

Candidatos a prefeito eleitos pelo PL-Rondônia em 2024

Buritis – Valtair Fritz Cacaulândia – Danielzinho Colorado – Edinho da Rádio Espigão – Professor Weliton Ji-Paraná – Affonso Cândido Machadinho – Paulo da Remap Nova Mamoré – Marcélio Brasileiro Presidente Médici – Sérgio do Skinão Primavera – Lucas Nunes Rio Crespo – Eder Paraguai São Francisco do Guaporé – Zé Wellington Urupá – Saldanha

Candidatos a vice-prefeito eleitos pelo PL-Rondônia em 2024