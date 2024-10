Na manhã de segunda-feira, 7, Eliton Costa, eleito vereador neste domingo, 6, em Vilhena, pelo Republicanos, esteve na redação do Extra de Rondônia para uma entrevista.

Com 1.158 votos, Costa destacou a importância de sua trajetória e o apoio de amigos e clientes para sua vitória, sem utilizar a máquina pública para impulsionar sua candidatura.

Ele ficou em quinto lugar entre os vereadores eleitos na cidade. “Esses votos foram conquistados na rua, com as pessoas que conhecem nosso trabalho e a credibilidade de anos. São votos de confiança de amigos e clientes”, afirmou.

Sobre os desafios que vêm pela frente, Eliton destacou o desgaste da política e a necessidade de manter uma boa reputação. Ele já está em contato com o deputado federal Maurício Carvalho e outros políticos, com o objetivo de captar recursos para a cidade. “O vereador legisla e fiscaliza, mas também podemos trazer projetos e, com o apoio de deputados e senadores, buscar recursos para o município”, analisa.

Eliton também falou sobre o desejo de um mandato participativo. Ele pretende implantar um “gabinete itinerante”, visitando diferentes bairros duas vezes por mês para ouvir as demandas da população. “Uma das sugestões mais frequentes durante a campanha foi não desaparecer após a eleição. Então, quero estar presente e colher as demandas da população”, promete.

Conhecido por seu envolvimento com o setor de entretenimento e cultura, Eliton prometeu apoio à cultura local. “Vamos fomentar a música, o teatro e o artesanato. A cultura de Vilhena ainda é carente, mas pode contar com o meu total apoio.” Ele também destacou a construção de um teatro, cujo recurso já foi conseguido pelo prefeito Flori através do senador Confúcio Moura.

Eliton mencionou ainda a inauguração da nova biblioteca da Fundação Cultural, fruto de um projeto iniciado durante sua gestão na Fundação. “Já está tudo pronto, os livros e o mobiliário já foram comprados. Falta apenas a inauguração”, esclarece.

Além de incentivar o setor cultural, Eliton prometeu dar atenção às áreas de lazer e buscar mais transparência e organização no atendimento à população nas secretarias municipais, incluindo saúde e educação.

Ao falar sobre a vitória expressiva de Flori, Eliton afirmou que o resultado reflete o desejo da população por mudança. “A mudança na saúde foi radical. As pessoas que precisaram do hospital regional perceberam as novas alas que foram construídas, com estrutura de primeiro mundo. Em pouco mais de um ano, Vilhena avançou muito e acredito que nos próximos quatro anos o prefeito fará ainda mais”, avalia.

Questionado sobre a alta abstenção e os votos nulos e brancos, Eliton acredita que o desinteresse da população está crescendo devido ao desgaste da política. Ele defende que a política deve ser trazida para mais perto das pessoas e propôs iniciativas para envolver crianças e jovens no processo. “As pessoas precisam entender qual é a função de cada cargo e participar mais ativamente da política”, pondera.

Sobre a eleição interna da Mesa Diretora da próxima legislatura, Eliton preferiu não se pronunciar, frisando apenas que irá participar ativamente do processo, “sempre visando o que for melhor para o Poder Legislativo e para a população de Vilhena”.

Por fim, Eliton agradeceu aos eleitores que confiaram em seu trabalho e reafirmou seu compromisso de honrar os votos recebidos. “Amo Vilhena e vou fazer o possível para transformar a cidade em um lugar melhor para viver, fiscalizando e trabalhando para que tudo seja feito com carinho”, encerrou.