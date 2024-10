As eleições municipais de Alto Paraíso, realizadas neste domingo, 6, foram marcadas por um resultado histórico.

O atual prefeito João Pavan, do Republicanos, foi reeleito com 74,07% dos votos válidos, uma vitória expressiva que solidifica sua gestão na cidade.

Pavan, que teve como vice o também republicano Everaldo Gabaldo, superou seus adversários com uma ampla margem: Leandro Ambrósio, do PL, obteve 22,60% dos votos, enquanto Carlinhos da 95 ficou com 3,33%. Essa reeleição é um marco significativo, pois é a primeira vez que um prefeito conquista um segundo mandato em Alto Paraíso.

Além da reeleição de Pavan, outro destaque nas eleições foi a vereadora Elissandra Queiroz, do União Brasil (UB). Elissandra não apenas se destacou por ser a primeira mulher a se reeleger no Parlamento municipal, mas também pela expressiva votação que recebeu, sendo a candidata mais votada no pleito.

Sua atuação e compromisso com a comunidade foram reconhecidos pelos eleitores, refletindo uma crescente valorização da participação feminina na política local.

As vitórias de João Pavan e Elissandra Queiroz representam não apenas a continuidade de suas respectivas gestões, mas também uma oportunidade para dar seguimento a projetos e iniciativas que visam o desenvolvimento e o bem-estar da população de Alto Paraíso. A nova composição do Legislativo municipal, com a presença da primeira mulher reeleita, promete trazer uma nova perspectiva e impulsionar discussões sobre temas importantes para a cidade.