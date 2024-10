Levantamento do Cepea mostra que, em setembro, a cotação média do óleo de soja, posto na região de São Paulo, com 12% de ICMS incluso, foi de R$ 6.413,71/tonelada, a maior desde fevereiro/23, em termos reais (deflacionamento pelo IGP-DI de agosto/24).

Em relação a agosto/24, o avanço foi de 1,5%. Segundo pesquisadores do Cepea, o impulso está atrelado à valorização do derivado no mercado externo e à maior demanda brasileira por parte de indústrias de biodiesel e de alimentos.

Na última semana, o avanço no preço do óleo ainda foi reforçado pela significativa alta nos prêmios de exportação no país. Com base no porto de Paranaguá (PR) e no embarque em outubro/24, o prêmio de exportação de óleo de soja foi ofertado pelo comprador a 4 centavos de US$/libra-peso e pelo vendedor a 6,5 centavos de US$/libra-peso nessa quinta-feira (3).

Considerando-se períodos equivalentes de anos anteriores, as atuais ofertas são as maiores desde 2020.