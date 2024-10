O Campeonato Brasileiro é mais do que uma simples competição esportiva; é um verdadeiro símbolo da paixão nacional pelo futebol. Ao longo das décadas, o torneio se consolidou como o principal campeonato do país, atraindo milhões de torcedores e elevando a intensidade das rivalidades entre clubes. Ser campeão brasileiro não é apenas uma questão de número, mas um atestado de grandeza e prestígio no cenário do futebol.

É importante destacar que a história do Brasileirão não se resume às edições mais recentes. A unificação das taças dos campeonatos de 1959 a 1970, que também foram fundamentais para a construção da identidade do torneio, trouxe à tona a relevância de conquistas que possuem um valor inestimável.

Já em 2024, serão necessários mais alguns meses para descobrir o próximo campeão, também porque a disputa no topo está bem aberta, com três ou quatro equipes que podem tentar levar o título para casa. Até mesmo as previsões das casas de apostas recomendadas pela Oddschecker são incertas, com as probabilidades se nivelando de forma bastante acentuada para pelo menos um trio de clubes.

Enquanto não é definido o vencedor da atual edição, é hora de relembrar as equipes que mais vezes levaram o troféu mais cobiçado do país. Entre os cinco maiores campeões estão quatro times paulistas e um carioca.

Palmeiras – 12 títulos

Considerado o maior campeão brasileiro de todos os tempos, o Palmeiras possui ao todo 12 conquistas. Quatro delas foram reconhecidas apenas em 2010, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu unificar as conquistas da Taça Brasil (1959 a 1968), Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967 a 1970) e Campeonato Brasileiro (1971 até os dias atuais).

Àquela época, o Verdão era visto como um tetracampeão nacional, mas acabou tendo outros quatro títulos incluídos na lista e nas últimas temporadas ganhou a competição mais quatro vezes, totalizando seus 12 canecos: 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023. Destaque para o ano de 1967, no qual o clube palestrino ganhou a Taça Brasil e o Robertão.

Santos – 8 títulos

Outro gigante do futebol nacional que se beneficiou pela decisão da CBF foi o Santos, que até 2010 era reconhecido apenas com um bicampeão brasileiro, mas depois da revisão passou a ter oito conquistas e se tornou um dos maiores vencedores do país.

Sob o comando de Pelé e companhia, o Peixe é até hoje o único time no Brasil a ter vencido cinco campeonatos nacionais consecutivos, entre 1961 e 1965. Ao todo, o Peixe tem cinco Taças Brasil (1961, 1962, 1963, 1964, 1965), um Robertão (1968) e dois Brasileirões (2002 e 2004).

Corinthians – 7 títulos

Completando o pódio, o Corinthians aparece com sete títulos brasileiros (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017). Curiosamente, a primeira conquista do Timão só aconteceu numa temporada em que o clube completava 80 anos de história. Apesar de ter demorado tanto para triunfar, logo a equipe alvinegra se tornou uma das mais vencedoras do país, empilhando troféus.

Flamengo – 7 títulos

Assim como o Corinthians, outro heptacampeão nacional é o Flamengo, dono das taças de 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020. As primeiras conquistas rubro-negras foram marcadas pelo time que tinha Zico como o grande craque, enquanto as mais recentes foram obtidas por uma outra geração que vem marcando época no futebol nacional, liderada por Gabriel Barbosa, De Arrascaeta, Bruno Henrique e outros.

São Paulo – 6 títulos

Fechando a lista de maiores campeões brasileiros, o São Paulo abrilhanta o top 5 com suas seis conquistas, obtidas em 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008. Vale lembrar que até a unificação dos títulos feita pela CBF em 2010, o Tricolor Paulista era considerado o único clube do país a ter faturado um tricampeonato consecutivo, ganhando o direito de ficar com a famosa Taça das Bolinhas. Apesar de o Santos ter vencido cinco edições seguidas na década de 1960, o time do Morumbi não perdeu o direito de ficar com o troféu icônico.