Anderson Motorista (Podemos), eleito como vereador em Vilhena com 1.103 votos, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 7, momento em que falou sobre suas expectativas e prioridades para o mandato.

Ele destacou seu compromisso com a saúde pública, área na qual já tem atuado, mesmo antes de ingressar na política.

Anderson, que ficou em sexto lugar entre os eleitos na disputa pelas vagas na Câmara, é servidor municipal e tem 17 anos de experiência, sendo conhecido por seu trabalho no transporte de pacientes e na Casa de Apoio em Porto Velho.

“Eu vou fazer o máximo possível para realizar um bom trabalho. Sei que não se faz milagres, mas acredito que, com esforço, podemos fazer a diferença”, afirmou.

Ele ressaltou que, como vereador, poderá contribuir ainda mais para o setor de saúde, especialmente no transporte de pacientes e na manutenção da Casa de Apoio, onde atua há 15 anos. “Agora, como vereador, espero poder ampliar esse trabalho e ajudar ainda mais pessoas”, analisa.

Além da saúde, Anderson afirmou que está aberto para ouvir e defender os interesses dos servidores municipais, categoria da qual faz parte. Quando questionado sobre o Instituto de Previdência Municipal de Vilhena (IPMV), ele disse que ainda precisa entender a situação, mas se comprometeu a buscar melhorias para o funcionalismo.

Sobre a eleição do prefeito Flori Cordeiro, Anderson não se surpreendeu com a vitória expressiva. “Em 90% das visitas que fiz, as pessoas demonstraram apoio ao trabalho dele, principalmente nas áreas da saúde e infraestrutura”, comentou, reforçando que a população está satisfeita com os avanços e espera a continuidade dessas ações.

No entanto, Anderson também apontou o desafio da alta abstenção. “Foi a maior da história e precisa ser um alerta para nós. Muitos eleitores estão desiludidos com a política. Minha mensagem sempre foi que, ao não votar, você deixa que os outros escolham por você. Agora, o desafio é tentar mudar essa visão negativa e trazer esse eleitor de volta”, explica.

Quando perguntado sobre a possibilidade de disputar a presidência da Câmara, Anderson foi direto: “Não tenho pretensão de ser presidente. Acho que para isso é necessário ter mais experiência, e eu ainda sou novo na política”, afirma.

Ele prefere focar em projetos e no trabalho legislativo, colaborando com os colegas para o desenvolvimento da cidade.

Por fim, o vereador agradeceu aos eleitores que confiaram nele e reafirmou seu compromisso com a saúde pública. “Meus votos foram conquistados na coragem, e vou continuar trabalhando para melhorar, principalmente na área da saúde.”