O vereador mais votado em Vilhena, o médico Celso Eduardo Machado (PL), que obteve 1.835 votos nas eleições deste domingo, 6, visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que concedeu entrevista, destacando suas expectativas e prioridades para o mandato.

Dr. Celso, como é conhecido no município, falou sobre a surpresa com a quantidade expressiva de votos e o reconhecimento de seu trabalho na área da saúde.

Celso afirmou que, apesar de acreditar na possibilidade de ser eleito, não esperava atingir esse número de votos. “Fizemos uma campanha modesta, com poucas pessoas e sem alarde, mas cumprimos todas as metas que estabelecemos”, comentou, enfatizando que a campanha foi coordenada com eficiência e dedicação.

Ao ser questionado sobre o impacto de sua profissão na eleição, o vereador ressaltou que o fator principal foi a forma como sempre tratou as pessoas. “Não é só ser médico, mas ser humano e ajudar independente da posição social”, disse. Ele também lembrou que já realizou mais de 1.500 partos na cidade, criando laços de gratidão com muitas famílias.

Sobre os principais temas que vai defender na Câmara, Dr. Celso destacou a necessidade urgente de melhorias no saneamento básico em Vilhena, afirmando que “sem saneamento, não há saúde”. Ele alertou para os riscos de contaminação da água e ressaltou que essa será uma das prioridades de seu mandato.

Na área da saúde, o vereador mencionou a importância de investir na atenção básica e no fortalecimento do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), principalmente no atendimento a dependentes químicos, que considera uma das maiores necessidades psiquiátricas do município. Ele comentou sobre a obra de construção de um novo prédio do CAPS, que ainda está inacabada, e prometeu buscar respostas e soluções para concluí-la.

Outro ponto forte de sua agenda é o incentivo ao esporte. Dr. Celso defende que o esporte, além de contribuir para a saúde, ajuda na formação de caráter das crianças e jovens. Ele acredita que Vilhena precisa expandir suas opções esportivas, hoje muito concentradas no futebol. “Esporte e saúde andam juntos, e cada real gasto no esporte é uma economia de três reais na saúde”, argumentou.

Para encerrar, Celso garantiu que a população pode esperar um mandato pautado pela honestidade e sinceridade. “Sou briguento, mas brigo pelo certo. Se estiver errado, reconheço e mudo o caminho”, disse o vereador eleito, destacando seu compromisso com a transparência em suas ações.