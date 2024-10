O principal jogador da seleção brasileira, o atacante Vinicius Jr., foi cortado dos próximos dois jogos do Brasil pelas eliminatórias devido a uma lesão em jogo do Real Madrid no sábado (5). O problema ocorreu em partida da liga espanhola contra o Villareal. O atacante sofreu lesão nas costas e está sendo avaliado.

Em nota. a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desejou pronta recuperação ao jogador.

Para a vaga de Vinicius Jr., o técnico Dorival Jr. chamou o meia Andreas Pereira, do Fulham, da Inglaterra.

O Brasil enfrenta o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Dorival já tinha perdido para esses dois jogos o zagueiro Bremer, o ala Guilherme Arana e o goleiro Alisson por causa de lesões. Beraldo, Alex Telles e Weverton foram chamados para as vagas.