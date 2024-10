Uma declaração do vice-prefeito eleito, Tony Pablo, durante a sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, 7, obrigou o presidente da Câmara Municipal, Valdomiro Corá (MDB), a suspender os trabalhos legislativos no município de Cacoal.

Tony, que estava na plateia acompanhando a sessão ordinária a lado do prefeito Adailton Fúria, interrompeu o discurso do vereador Paulo Henrique, quando o parlamentar, que é oposição ao Executivo Municipal, elogiava a expressiva votação nas urnas que reelegeu o mandatário municipal.

No vídeo da sessão, transmita pela página oficial do Legislativo no Youtube, não é possível ouvir claramente a declaração de Tony, mas diz alguma coisa como “cadeia” (ouça ” frameborder=”0″ allowfullscreen> AQUI no minuto 42:30)

A situação gerou uma Nota de Repúdio assinada por Corá argumentando “manifestações hostis dirigidas à alguns vereadores durante a sessão realizada na segunda-feira dia 07/10/2024, pelo Prefeito reeleito Adailton Fúria e pelo vice-prefeito eleito, Advogado e Servidor do Poder Legislativo, Tony Pablo de Castro Chaves”.

Em seu discurso no Legislativo, Corá afirmou que Tony Pablo começou a gritar na sessão. “Esse é um homem sem qualidade. Não tem respeito a este parlamento. Eles acham que são donos de Cacoal. O povo não sabe o que eles fizeram. Eles querem aumentar o IPTU e água do município de Cacoal, desabafou.

Em sua defesa, Tony e Fúria responderam Corá, afirmando que a Nota de Repúdio foi produzida de maneira unilateral, sem qualquer consentimento formal dos demais vereadores. “Além disso, é importante salientar que a referida nota, assinada por um político condenado por corrupção e com o registro de candidatura indeferido por estar inelegível, não reflete a realidade dos fatos. Não houve qualquer comportamento hostil ou atitude agressiva que justificasse uma manifestação dessa natureza”, destaca.

>>> LEIA, ABAIXO, AS NOTAS NA ÍNTEGRA:

NOTA DE REPÚDIO

A Câmara Municipal de Cacoal, por meio desta nota, vem a público manifestar seu repúdio às manifestações hostis dirigidas à alguns vereadores durante a sessão realizada na segunda-feira dia 07/10/2024, pelo Prefeito reeleito Adailton Fúria e pelo vice-prefeito eleito, Advogado e Servidor do Poder Legislativo, Tony Pablo de Castro Chaves.

Repudiamos veementemente qualquer forma de agressão, seja verbal ou física, que comprometa a integridade e o respeito devido aos representantes eleitos pelo povo. Tais atitudes são inaceitáveis e desnecessárias e vão contra os princípios democráticos que regem esta Casa Legislativa.

Reiteramos nosso compromisso com a liberdade de expressão e o direito à manifestação pacífica, mas não toleraremos comportamentos que incitem o ódio ou a violência. Medidas cabíveis serão tomadas para assegurar que episódios como este não se repitam.

Valdomiro Corá

Presidente da Câmara Municipal de Cacoal

………………………………………………………………………………………….

RESPOSTA À NOTA DE REPÚDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Em respeito à verdade e aos princípios democráticos que sempre norteiam nossa atuação, tanto como prefeito reeleito de Cacoal, quanto como vice-prefeito eleito, manifestamos nosso total desacordo com a “Nota de Repúdio” divulgada pelo presidente da Câmara Municipal, Valdomiro Corá.

Primeiramente, é fundamental esclarecer que a atual legislatura da Câmara Municipal de Cacoal é composta por 12 vereadores e, portanto, qualquer manifestação oficial da Casa Legislativa deveria contar com a aprovação da maioria absoluta dos parlamentares. A nota em questão é, na verdade, um documento produzido de maneira unilateral, sem qualquer deliberação ou consentimento formal dos demais vereadores, o que fere os princípios de colegialidade e legitimidade no processo decisório da Câmara Municipal de Cacoal/RO.

Além disso, é importante salientar que a referida nota, assinada por um político condenado por corrupção e com o registro de candidatura indeferido por estar inelegível, não reflete a realidade dos fatos. Não houve qualquer comportamento hostil ou atitude agressiva que justificasse uma manifestação dessa natureza, sendo este um claro ataque aos legítimos representantes do povo de Cacoal, que nos elegeram com uma expressiva votação.

Com 83% dos votos, a população de Cacoal reprovou veementemente os candidatos apoiados pelo atual presidente da Câmara, inclusive seus parentes. A nota divulgada é, portanto, uma tentativa de desviar a atenção da clara vontade popular, que escolheu a continuidade de nosso trabalho em favor do desenvolvimento do município e do bem-estar da nossa gente.

Reafirmamos nosso compromisso com o diálogo, o respeito às instituições democráticas e a harmonia entre os poderes, mas não toleraremos que inverdades sejam usadas para tentar desqualificar nossa administração e a escolha soberana dos cacoalenses.

Adailton Fúria

Prefeito de Cacoal

Tony Pablo de Castro Chaves

Vice-Prefeito eleito de Cacoal