No dia 10 de outubro, a partir das 19h, o Park Shopping receberá o aguardado Desfile Voggue Kids, uma celebração dedicada ao Dia das Crianças.

O evento, organizado pela Voggue Models, promete ser uma experiência divertida e emocionante para os pequenos.

As crianças participantes do desfile terão a oportunidade de brilhar na passarela, enquanto os empresários da cidade contribuirão com brindes especiais para todos os pequenos presentes. Esta é uma ótima chance para as famílias aproveitarem uma noite de entretenimento e celebração em um ambiente festivo.

A organizadora Raquel Gregio destaca a importância do evento: “Queremos proporcionar um momento de alegria e união, homenageando as crianças da nossa comunidade”.