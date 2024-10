No último sábado, 05 de outubro, a Faculdade Metropolitana, por meio do curso de Educação Física, realizou a 6ª Edição do Projeto Saúde em Movimento no Skate Park, em Porto Velho.

O evento ofereceu uma tarde cheia de atividades focadas na promoção da saúde e do bem-estar da comunidade, reforçando a importância da prática regular de exercícios físicos.

Entre as ações disponíveis, a população teve acesso a informações sobre práticas esportivas, aferição de pressão arterial, medições corporais e atividades recreativas que resgataram brincadeiras tradicionais. Esses momentos de interação trouxeram diversão para pessoas de todas as idades.

O professor Julio Oliveira, do curso de Educação Física, destacou o impacto positivo do projeto:

“O Projeto Saúde em Movimento é uma oportunidade de resgatar brincadeiras tradicionais, que muitas vezes são esquecidas, além de proporcionar uma atenção especial à saúde e à qualidade de vida. Através dessas ações, conseguimos mostrar como hábitos simples e recreativos podem fazer parte do dia a dia da comunidade, promovendo saúde e bem-estar de forma acessível.”

A Faculdade Metropolitana agradece a todos que participaram e contribuíram para o sucesso do evento. A instituição segue comprometida em promover hábitos saudáveis e incentivar a atividade física como pilar para uma vida com mais qualidade.