O novo prefeito de Cerejeiras, Sinésio José (União Brasil), eleito com 60,78% dos votos (5.887 sufrágios), concedeu entrevista ao Extra de Rondônia para comentar suas expectativas e prioridades para o mandato.

Com um discurso conciliador, ele garantiu que sua gestão dará continuidade aos projetos em andamento, assegurando que o processo de transição com a atual administração deve ocorrer com tranquilidade e dentro da normalidade democrática. “Temos diálogo e um bom relacionamento com a atual gestão”, afirmou.

Sinésio destacou que espera encontrar as finanças do município em ordem e os projetos em execução bem encaminhados. Segundo ele, a nova administração não será de ruptura, mas sim de continuidade e aprimoramento. “Os projetos que estão beneficiando a comunidade terão prosseguimento e serão melhorados, assim como as obras em andamento, que serão concluídas”, garantiu.

Entre as principais metas de seu governo, Sinésio enfatizou a importância de resolver a questão do saneamento e distribuição de água no município. Para ele, esses serviços não devem ser terceirizados nem privatizados, respeitando o desejo popular. “Vamos buscar uma solução definitiva para essa questão, sempre ouvindo a vontade da comunidade”, ressaltou.

Outro ponto prioritário será a saúde, que receberá atenção especial já nos primeiros dias de sua gestão. Além disso, o prefeito eleito pretende revisar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a fim de alinhar os valores que possam estar acima do normal. “Faremos uma revisão sempre dentro da lei, buscando alternativas que atendam às expectativas da população”, afirmou.

Ele também comentou sobre a composição de seu secretariado, reafirmando seu compromisso de formar um time técnico para liderar as secretarias. “A equipe será montada com base em critérios técnicos, e não descarto manter pessoas que estão atualmente em cargos de comando no Executivo, mas essas situações serão avaliadas caso a caso”, explicou.

Com a maioria dos vereadores eleitos no último domingo ao seu lado, Sinésio acredita que também conseguirá apoio da oposição em projetos que beneficiem a população. “A campanha acabou no domingo, e acredito que o objetivo de todos os eleitos é dar o melhor de si em prol da nossa população”, declarou.

Sinésio José ressaltou o apoio de importantes lideranças políticas que colaboraram com sua campanha, como o deputado estadual Ezequiel Neiva (UB), o governador Marcos Rocha (UB), o vice-governador Sérgio Carvalho (UB) e a deputada federal Sílvia Cristina (UB).

Ao final da entrevista, o prefeito eleito de Cerejeiras agradeceu a Deus, aos apoiadores, eleitores e a toda a população do município. Ele garantiu que será um prefeito dedicado e comprometido com o desenvolvimento de Cerejeiras. “Vou trabalhar muito para fazer do nosso município um expoente em qualidade de vida e desenvolvimento no Estado de Rondônia”, concluiu.