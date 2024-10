Deputado estadual mais votado da região do Cone Sul em 2022, com 21.895 votos, Ezequiel Neiva vem se consolidando como uma das principais forças políticas de Rondônia, em especial no Cone Sul do Estado, onde teve seis candidatos a prefeito eleitos neste domingo (6), numa região com sete municípios.

Ezequiel Neiva destaca que o desempenho reflete o trabalho que ele tem desempenhado nos sete municípios da região, com mais de R$ 50 milhões aplicados em benefícios para a população.

Juntamente com seu filho, Wiveslando Neiva, suplente de deputado federal, o deputado Ezequiel Neiva apoiou as candidaturas vencedoras em Vilhena, Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras e Chupinguaia. Em Colorado, o candidato apoiado pela dupla, Gilmar da Saúde, ficou em segundo lugar numa disputa com cinco concorrentes.

“Gilmar da Saúde e Tião Almeida foram candidatos pela primeira vez. Fizeram excelente campanha, com cerca de 2.800 votos. Saíram fortalecidos numa disputa com cinco candidatos”, destacou Ezequiel Neiva.

Em Vilhena, Ezequiel e Wiveslando caminharam ao lado do atual prefeito Flori Cordeiro, reeleito com 74,43% dos votos. “Flori é um jovem na política. Mesmo iniciante mostrou seu poder de gestão para transformar Vilhena, o maior município da região,” observou Wiveslando Neiva.

Em Cabixi, pai e filho estiveram ao lado de Silvano Almeida, eleito com 63,86% dos votos, numa disputa contra o atual prefeito, Izael Dias.

Em Chupinguaia, a vitória veio com Dr. Wesley Araújo, eleito com 56,69% da preferência do eleitorado. Em Pimenteiras, a dupla colaborou com a reeleição da prefeita Valéria Garcia, com o expressivo percentual de 69,89% dos votos. Em Corumbiara, Leandro da Saúde não teve adversário, garantido reeleição com tranquilidade.

CEREJEIRAS

Na cidade que é domicílio eleitoral do deputado Ezequiel Neiva e o do filho, Wiveslando Neiva, a vitória veio com o pecuarista Sinésio José, disputando contra o grupo predominante na política local há 12 anos. Na disputa, Sinésio e seu vice, Valdir Carlos, obtiveram 60,78% da preferência do eleitorado, contra 39,22% do concorrente, Airton Gomes que foi prefeito por um mandato e meio, vez que abandonou o cargo na metade do segundo mandato.

Com os resultados deste ano, fica evidente o fortalecimento político de Ezequiel e Wiveslando Neiva no Cone Sul do Estado de Rondônia.