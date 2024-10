Silvano Pessoa (União Brasil), policial penal e eleito vereador de Vilhena com 956 votos, o nono mais votado nas eleições municipais, conversou com o Extra de Rondônia sobre sua vitória e seus planos para o mandato.

Silvano destacou que sua campanha foi pautada pela honestidade e pelo trabalho já realizado no município. “Fiz uma campanha limpa, sem falar mal de ninguém e sem receber recursos do fundo partidário. Contei com o apoio do trabalho que venho desenvolvendo há mais de quatro anos, especialmente o projeto de ressocialização de apenados, tanto em Vilhena quanto em Presidente Médici”, afirmou.

O vereador eleito agradeceu à população por acreditar no projeto de ressocialização que ele coordena e destacou que já possui ações concretas em andamento. “Agora, com o mandato, vou continuar trabalhando para melhorar e ampliar esses projetos. O objetivo é seguir avançando tanto na saúde quanto na educação, sempre buscando o melhor para nossa população”, disse.

Uma das principais bandeiras de Silvano é a gestão de recursos do sistema prisional. Ele comemorou a aprovação de um projeto que destina recursos antes enviados ao fundo penitenciário estadual para o município. “Agora, o dinheiro fica aqui em Vilhena, sendo gerido pelo Conselho da Comunidade, o que vai permitir investir tanto em melhorias para os reeducandos quanto no sistema prisional local, como aquisição de veículos e outras benfeitorias”, explicou.

Além da área de ressocialização, Silvano também se comprometeu a continuar seu trabalho em prol da agricultura e da saúde. Ele mencionou que, antes mesmo de ser candidato, já havia conseguido uma emenda de R$ 900 mil para associações locais, além de outra emenda destinada à saúde, que prevê a compra de um veículo de 15 lugares para o transporte de pacientes até a casa de apoio.

Sobre o futuro, Silvano afirmou que seu mandato será marcado por muito trabalho e dedicação, com o objetivo de representar bem a população de Vilhena na Câmara. “Espero que a população se sinta representada por mim e que possamos juntos buscar melhorias para o município”, completou.

A respeito da abstenção expressiva nas eleições deste ano, Silvano comentou que isso reflete a descrença da população na política. “Infelizmente, muita gente boa quer entrar na política, mas não tem apoio. A falta de participação impede o eleitor de reclamar depois”, argumentou.

O vereador também manifestou interesse em integrar a Mesa Diretora da Câmara, conciliando essa função com seu trabalho legislativo. Ele finalizou agradecendo aos eleitores e a todos que o apoiaram durante a campanha, especialmente sua classe, os vigilantes e agricultores. “Agradeço de coração a todos que acreditaram no meu trabalho”, concluiu.