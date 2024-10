Entre os dias 20 de setembro e 2 de outubro, atletas de Vilhena participaram dos Jogos Intermunicipais de Rondônia – JIR 2024, em Cacoal, que reuniu delegações de 23 municípios. Durante 12 dias, centenas de atletas competiram em busca do pódio em 15 modalidades.

O JIR 2024 contou com disputas no atletismo, basquetebol, basquete 3×3, capoeira, ciclismo, futsal, futebol society, judô, karatê, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, xadrez e, pela primeira vez, jiu-jitsu.

Com exceção do futsal masculino, que não conseguiu classificação na fase regional, Vilhena enviou representantes em todas as demais modalidades, tanto no masculino quanto no feminino. A delegação de Vilhena foi formada por 195 membros, entre atletas, técnicos e dirigentes.

O futsal feminino encerrou a participação de Vilhena no JIR, conquistando a segunda colocação e somando 16 pontos, essenciais para que a cidade alcançasse o terceiro lugar na classificação geral, com 284 pontos. Ficaram à frente de Vilhena apenas Cacoal, vice-campeã com 400 pontos, e Porto Velho, campeã do JIR 2024, com 418 pontos. Vilhena melhorou uma posição em relação ao JIR anterior quando terminou na quarta colocação.

A terceira colocação foi celebrada pelo Secretário Municipal de Esportes e chefe da delegação vilhenense em Cacoal, Silmar de Freitas. “Conseguimos bons resultados tanto nos esportes individuais, como o jiu-jitsu, quanto nos esportes coletivos, com pódios no voleibol, futebol e futsal. Essas conquistas evidenciam que a Semes tem realizado um bom trabalho no apoio e desenvolvimento dos esportes amadores em nossa cidade”, destacou Silmar.

O voleibol conquistou o ouro no Feminino e foi bicampeão no masculino. Título conquistado também no futebol society masculino. Vilhena se destacou também no Jiu Jitsu que trouxe o título no Feminino e o vice com a equipe masculina.