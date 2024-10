Na tarde desta quarta-feira, 9, um homem identificado como Gilberto Bueno, de 39 anos, foi morto a tiros em um lava jato localizado na esquina da Rua Jamari com a Avenida Liberdade, no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens em uma motoneta Biz preta chegaram ao local. A vítima estava de costas, limpando um carro, quando o passageiro desceu com uma arma em punho e perguntou quanto custava para lavar o veículo. Assim que Gilberto se virou, o criminoso atirou à queima-roupa várias vezes, inclusive atingindo o carro com um disparo.

Após o crime, a dupla fugiu tomando rumo desconhecido.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos, o corpo será liberado para a funerária de plantão realizar a remoção.