Contrariando estimativas e projeções, o Partido Liberal (PL) foi a sigla que registrou o maior crescimento em Rondônia após o fechamento das urnas nas eleições municipais de 2024.

Ao todo, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro elegeu 12 prefeitos, 7 vice-prefeitos e 91 vereadores nos 52 municípios de Rondônia.

Para o senador Jaime Bagattoli (PL), um dos principais quadros do partido em Rondônia, o desempenho em Rondônia é um reflexo do desejo e compromisso da população.

“Assim como aconteceu no resto do país, o crescimento do PL no nosso estado é uma prova de que o povo rondoniense está comprometido com o que verdadeiramente importa: a geração de emprego e renda e a defesa da família e da liberdade. São valores inegociáveis e que, a partir de agora, vão ser defendidos pelos nossos candidatos eleitos. Sucesso a todos”, declarou o senador.

DESEMPENHO

Na prática, o PL elegeu candidatos em todas as microrregiões do estado. Na região central, a principal vitória foi do candidato Affonso Cândido (PL) que, até então, estava atrás nas projeções e pesquisas e se elegeu prefeito com 64% dos votos. Ainda na região central, o PL também elegeu prefeito em Presidente Médici e Urupá.

No Vale do Jamari, o PL elegeu prefeitos em Buritis, Cacaulândia, Rio Crespo e Machadinho do Oeste. Na região do Café, o partido manteve a prefeitura de Espigão do Oeste e conquistou o executivo municipal de São Francisco do Guaporé.

Já na região de fronteira, o PL vai governar o município de Nova Mamoré. Por fim, no Cone Sul, o partido elegeu prefeito em Colorado do Oeste e Primavera de Rondônia, além do vice-prefeito Aparecido Donadoni (PL) em Vilhena. O PL também elegeu vice-prefeitos em Ariquemes, Corumbiara, Gov. Jorge Teixeira, Ouro Preto do Oeste, Santa Luzia do Oeste e São Miguel do Guaporé.