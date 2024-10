O Partido Social Democrático (PSD) de Rondônia comemora o sucesso nas eleições municipais, elegendo um número significativo de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em diversas cidades do estado.

O resultado, segundo o presidente da legenda, Expedito Junior, reflete o trabalho árduo, a credibilidade e a união de lideranças políticas que estão em sintonia com as necessidades da população. “Esse êxito é fruto de uma conexão genuína com as demandas dos rondonienses e da união de políticos comprometidos com o desenvolvimento de suas comunidades”, destacou.

Nas eleições, o PSD conquistou prefeituras importantes. Adailton Fúria foi reeleito em Cacoal, consolidando sua liderança no município. Além dele, outros prefeitos eleitos pela legenda incluem Mila da Agricultura, em Ministro Andreazza; Ney da Paiol, em São Felipe; Charles Gomes, em Vale do Paraíso; Gilliard Gomes, em Theobroma; Ivair Fernandes, em Monte Negro; e João Levi, em Nova União. Essas lideranças foram destaque por suas campanhas pautadas no compromisso com o crescimento econômico e social de suas respectivas regiões.

O PSD também se destacou ao eleger vice-prefeitos em várias cidades, como Cacoal, Ministro Andreazza, Chupinguaia, Alvorada do Oeste, Machadinho do Oeste e Pimenta Bueno. De acordo com Expedito Junior, esses resultados demonstram a força do partido em diversas regiões do estado, reforçando sua posição como uma das principais forças políticas de Rondônia.

Além das vitórias majoritárias, o partido conquistou dezenas de cadeiras nas Câmaras Municipais, com vereadores eleitos em várias cidades do estado. Para Expedito Junior, a credibilidade construída ao longo dos anos e o trabalho em equipe foram fundamentais para esse resultado positivo. “Nossa estratégia foi baseada na confiança, na proximidade com o povo e na capacidade de oferecer soluções concretas para os desafios locais”, concluiu o presidente do PSD.