Com 834 votos, Wilson Tabalipa (PL) foi reeleito vereador em Vilhena, consolidando sua trajetória política e se tornando um dos parlamentares mais experientes da cidade.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, Tabalipa concedeu entrevista, momento em que falou sobre os desafios da eleição, a importância do corpo a corpo com o eleitor e seus planos para a legislatura 2025/2028.

Tabalipa destacou que cada eleição traz desafios diferentes e que, apesar da experiência, a disputa se torna mais difícil a cada ciclo. “Essa é minha terceira eleição e, a cada uma, os desafios aumentam. Muitas pessoas acompanham meu trabalho desde os tempos da Polícia Civil, o que me rendeu votos de eleitores que conheço há mais de 20 anos. O contato direto com a população é essencial para entender suas necessidades”, afirmou.

Ele reforçou que, além do uso da internet, o corpo a corpo é fundamental. “A gente andou por cerca de 80% dos bairros de Vilhena, e é nas visitas que conseguimos ouvir as demandas da população. Muitas vezes, a solução dos problemas está na rua, e o político precisa ouvir, mesmo que, às vezes, as pessoas estejam descontentes”, disse.

Sobre o alto índice de renovação na Câmara Municipal, Tabalipa acredita que essa é uma tendência nacional. Ele também mencionou que os colegas que não foram reeleitos fizeram um bom trabalho, mas a cobrança por resultados é natural. “O eleitor vota com consciência e quer ver resultados. Isso nos estimula a trabalhar com mais dedicação”, pontuou.

Entre as principais metas para o próximo mandato, Tabalipa pretende continuar captando demandas da comunidade e buscar recursos para garantir que as residências sem caixa d’água possam ter acesso ao reservatório, melhorando a qualidade de vida dos vilhenenses. Ele estima que cerca de 3 mil casas ainda dependem exclusivamente da rede de abastecimento.

Outro ponto importante para Tabalipa é o saneamento básico. Ele pretende colaborar com o prefeito na busca de soluções para essa demanda, além de propor a criação de uma Guarda Municipal para atuar no trânsito da cidade. “A Guarda pode começar pequena e evoluir com o tempo, mas é necessário fazer algo para reduzir os acidentes, muitos deles causados por imprudência”, afirmou.

Tabalipa agradeceu aos eleitores e à sua equipe, assim como ao que denomina “Família da Polícia Civil”, destacando a importância da gratidão. “Toda eleição é difícil, mas sou grato por cada voto de confiança. A cobrança é saudável, e estamos à disposição para continuar trabalhando pela cidade”, finalizou.

Agora, com mais tempo disponível devido à aposentadoria como policial, o vereador planeja dedicar-se ainda mais aos projetos para Vilhena, buscando melhorias para a população e soluções para os desafios que surgem a cada dia.