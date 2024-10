A candidata a vereadora, Odineia Gomes Pereira, mais conhecida como Néia Gomes, está no centro de uma polêmica eleitoral após não ter recebido nenhum voto nas últimas eleições em Vilhena.

Acusada de ser usada como “laranja” para cumprir a cota de gênero exigida por lei, Néia afirma ao Extra de Rondônia que participou da campanha com seriedade e apresentou evidências de que algo anormal ocorreu durante o processo eleitoral.

Néia, que foi entrevistada pelo site Extra de Rondônia durante a fase de pré-campanha (leia AQUI), destacou que não apenas estava realmente na disputa, como também estranhou o fato de não ter recebido nem o seu próprio voto.

Segundo a candidata, problemas em seu material de campanha e dificuldades relatadas por eleitores ao tentar votar em seu número podem ter causado essa situação.

De acordo com Néia, parte de seus panfletos de campanha foi adulterada. Em um lado do material estava seu número original de candidatura, mas no verso aparecia um número inválido. Ela ainda afirmou que, no dia da eleição, tentou votar em si mesma, mas não conseguiu. Ao informar os mesários sobre o problema, foi orientada de que teria cometido um erro ao digitar, o que ela contesta.

Além disso, a candidata apresentou áudios de eleitores que teriam tentado votar nela, mas também enfrentaram dificuldades em confirmar o voto. Apesar das inconsistências, Néia não recorreu ao diretório de seu partido nem à Justiça Eleitoral no momento em que os problemas ocorreram.

Agora, Néia foi intimada pela Justiça em um processo que, segundo ela, está relacionado à denúncia de fraude eleitoral que envolve sua candidatura. O caso foi noticiado na tarde desta quarta-feira, quando o Ministério Público Eleitoral denunciou possíveis irregularidades na nominata do PRD, partido ao qual Néia é filiada. Em caso de cassação da chapa, o vereador eleito Gabriel Graebin pode perder o mandato.

Ao site, Néia, que se considera uma pessoa humilde e com pouca experiência técnica, afirmou que jamais pensou em cometer fraude e que se dedicou à campanha até ser impedida de continuar trabalhando nos últimos dias, após seu marido sofrer um acidente. Ela declarou sentir-se usada e traída, mas não sabe quem seria o responsável por isso. Além disso, Néia expressou receio de enfrentar consequências judiciais por algo que afirma não ter feito.

>>> CONFIRA ABAIXO O VÍDEO FEITO POR NÉIA PARA O EXTRA DE RONDÔNIA: