O vereador eleito em Vilhena, Roberto Souza “Nego” (Podemos), concedeu uma entrevista ao Extra de Rondônia após ser eleito com 1.279 votos, em sua primeira disputa eleitoral.

Durante a conversa, ele avaliou o período de campanha e destacou a importância do trabalho realizado por sua equipe e familiares.

Nego afirmou que a campanha foi desafiadora, especialmente pela falta de recursos financeiros. “Trabalhar sem dinheiro não é fácil, mas, graças a Deus, minha equipe e minha família se empenharam ao máximo. Agradeço a todos que confiaram em mim”, disse.

Questionado sobre a expressiva votação que recebeu, Nego revelou que a meta estabelecida por sua equipe era entre 1.200 e 1.300 votos. “Nos surpreendemos positivamente, mas essa conquista foi fruto de muito trabalho. A nossa meta era de 1.200 a 1.300 votos, e conseguimos atingir o esperado, graças ao apoio da equipe, da família e dos eleitores”, analisa.

Ele reconheceu que a responsabilidade agora é ainda maior e garantiu que pretende trabalhar arduamente em seu mandato. “O que posso garantir é trabalho, trabalho e mais trabalho. Vamos estar ao lado do prefeito nos projetos que forem benéficos para a população e o município.”

O vereador também abordou a desconfiança generalizada do eleitorado em relação à política, destacando que muitos deixaram de votar, anularam ou votaram em branco. Para ele, o resultado reflete a descrença da população com o cenário político. “A política está desacreditada, tanto no município quanto no país. Nosso papel agora é reconquistar essa confiança com um trabalho sério e comprometido”, avalia.

Com a eleição definida, começam as articulações para a escolha da mesa diretora da Câmara Municipal. Nego, que foi o terceiro vereador mais votado, confirmou que está em conversas para ocupar um cargo. “Estamos dialogando com os colegas, mas ainda nada está definido. Temos sim um projeto para compor a mesa e, juntos, fazer um bom trabalho para a população”, garante.

Nego finalizou a entrevista agradecendo a todos os que o apoiaram e reforçou o compromisso de trabalhar por toda a população de Vilhena, independentemente de quem votou nele. “Agradeço de coração a todos os eleitores, minha família, amigos e irmãos da igreja. Meu gabinete estará sempre de portas abertas para quem precisar”, encerrou.