Pedrinho Sanches (Podemos), reeleito vereador em Vilhena com 1.071 votos, visitou a redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 9, momento que falou sobre sua trajetória política e as expectativas para o novo mandato.

Com quatro mandatos exercidos como vereador em Cerejeiras, onde também foi vice-prefeito e presidente da Câmara, Sanches carrega uma vasta experiência na vida pública.

Agora, no segundo mandato como vereador de Vilhena, ele é considerado um dos principais nomes para assumir a presidência da Câmara Municipal.

Durante a entrevista, Sanches avaliou a campanha eleitoral de 2024 como tranquila, destacando o trabalho árduo de sua equipe e o reconhecimento da população pelo trabalho realizado no mandato anterior. “Foi uma campanha singela, mas trabalhamos incansavelmente para alcançar nosso objetivo. Agradeço muito à população por reconhecer nosso esforço”, afirmou.

Sanches destacou a dificuldade da reeleição, ressaltando que apenas quatro dos 11 vereadores que concorreram foram reeleitos. Ele vê o resultado das urnas como um sinal de renovação, mas reforçou que os vereadores não reeleitos também tiveram uma boa votação, o que demonstra o apreço do eleitorado. “O recado das urnas é de renovação. Dos 13 vereadores, agora temos nove novatos, e acredito que essa nova Câmara vai desempenhar um ótimo trabalho para o município”, disse.

O vereador também comentou sobre a alta abstenção no pleito, que chegou a 32%, somando votos nulos e brancos. Para ele, isso reflete o descrédito da população com a política, influenciado pelos cenários nacionais nos grandes centros urbanos.

Sanches enfatizou a importância dos eleitos trabalharem para reconquistar a confiança dos eleitores. “É nossa responsabilidade mostrar que o voto vale a pena e que o eleitor pode confiar em seus representantes”, pontuou.

Outro tema abordado foi a expressiva vitória do prefeito eleito, Flori Cordeiro, que obteve mais de 70% dos votos. Sanches se comprometeu a continuar colaborando com a administração municipal, destacando sua experiência e contatos políticos em Brasília e Porto Velho, que, segundo ele, serão fundamentais para a captação de recursos e melhoria da qualidade de vida da população de Vilhena.

Sobre as expectativas para a presidência da Câmara, Pedrinho Sanches afirmou que está à disposição de seus colegas, mas que não pretende impor sua candidatura, mas concorda que sua experiência e conhecimento o credenciam para disputar a presidência. Porém, ele ressaltou que mais importante é a união entre os vereadores e a boa relação entre os poderes legislativo e executivo.

Entre as prioridades para o próximo mandato, Sanches destacou a necessidade de melhorias no trânsito de Vilhena, incluindo a criação de uma guarda municipal, além da ampliação da rede de creches, uma demanda crescente na cidade. Ele também mencionou projetos como a duplicação da BR-174 e a instalação do SAMU, que já estão sendo encaminhados em parceria com o executivo.

Ao final da entrevista, Sanches expressou gratidão à sua equipe, família e aos eleitores, afirmando que continuará comprometido com o desenvolvimento de Vilhena.