INAUGURAÇÃO GWM EM PORTO VELHO Com moderna e belíssima estrutura foi inaugurada em Porto Velho a CONCESSIONÁRIA GWM MEGA MOTORS do renomado Grupo Gilberto Miranda do empreendedor casal SHIRLEY e GILBERTO MIRANDA. O novo empreendimento é comandado na capital pela empresária LETÍCIA MIRANDA, e em Cacoal pela sua irmã empresária POLIANA MIRANDA. Na prestigiada inauguração, o empreendedor e presidente Gustavo Beltrame da EMDUR esposo de Letícia, Murilo Ribeiro e Manoel Henrique da Silva. O renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA será homenageado com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet na Capital do Café, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

SICOOB FRONTEIRAS NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Registrei os atenciosos, diretora de negócios ROSILAINE REPISO e o gerente EDVALDO RODRIGUES da agência de Cacoal da SICOOB FRONTEIRAS. A renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS será homenageada com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

INAUGURADA NOVAS INSTALAÇÕES DO LABORANÁLISES Na noite da última terça-feira, dia oito, foi inaugurada moderna, completa e novas instalações do LABORANÁLISES um dos MAIORES CENTROS DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA REGIÃO NORTE. O diferencial do LABORANÁLISES é ser uma referência em Análises Clínicas em Rondônia, e pioneiro em várias áreas do Diagnóstico Laboratorial. O LABORANÁLISES é o primeiro laboratório particular no estado a investir na área de Biologia Molecular sob a responsabilidade da Biomédica Taís Félix. Na nova estrutura foi inaugurado também o primeiro Centro de Líquidos Cavitários do estado, além do Centro Especializado de Microbiologia sob a responsabilidade da MICROBIOLOGISTA Kelli Moreira, e o primeiro Centro de Hematologia de Rondônia e de Citologia sob a responsabilidade da HEMATOLOGISTA e CITOLOGISTA Kelly Cristina. O LABORANÁLISES será homenageado com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

BENÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO LABORANÁLISES Em Cacoal/RO, na noite da última terça-feira, dia oito, PADRE JOHNNIS PARTELI abençoou a inauguração da moderna, completa e novas instalações do LABORANÁLISES um dos MAIORES CENTROS DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA REGIÃO NORTE das sócias proprietárias e bioquímicas Hematologista e Citologista KELLY CRISTINA e Microbiologista KELLI MOREIRA.

LABORANÁLISES no TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, na inauguração das novas instalações do LABORANÁLISES na avenida Cuiabá, com prestigiado coquetel na noite da última terça-feira, dia oito, estou entre as sócias proprietárias e bioquímicas Hematologista e Citologista KELLY CRISTINA e Microbiologista KELLI MOREIRA. O LABORANÁLISES será homenageado com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

PRIMEIRO ANINHO DE LINA Em Cacoal/RO, no último sábado, dia cinco, o belo espaço de festas na Chácara Boa Esperança foi palco da comemoração do PRIMEIRO ANINHO de LINA, filha do casal ALINE GOMES e médico otorrinolaringologista CLAUDEMIR BORGHI. Os orgulhosos e dedicados papais fizeram questão que a decoração com o tema “JARDIM” fosse do expert decorador Marcio Ermenegildo.

PODCAST COM CABELEIREIRA LIDIANI GRAVINA A Sala VIP da concessionária CITRÖEN em Cacoal, foi palco de produção do PODCAST JORNALISTA MARISA LINHARES com a prestigiada LIDIANI GRAVINA do STUDIO LIDIANI GRAVINA que será homenageado com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

PODCAST COM AGÊNCIA DEFINE A Sala VIP da concessionária CITRÖEN em Cacoal, foi palco de produção do PODCAST JORNALISTA MARISA LINHARES com os sócios proprietários da renomada AGÊNCIA DEFINE, empresa que completa 18 ANOS de atividades na Capital do Café, que será homenageada com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação. Na foto os sócios proprietários diretora comercial e analista de Marketing OSEANE OLIVEIRA e diretor de Criação e especialista em Marca VICTOR RODRIGUES.

PODCAST COM ESTILISTA LINDA VON RONDON A Sala VIP da concessionária CITRÖEN em Cacoal, foi palco de produção do PODCAST JORNALISTA MARISA LINHARES com a requisitada e festejada Estilista LINDA VON RONDON, que será homenageada com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

PODCAST COM JR.RO EXTINTORES E SINALIZAÇÕES A Sala VIP da concessionária CITRÖEN em Cacoal, foi palco de produção do PODCAST JORNALISTA MARISA LINHARES com o empresário JOSIEL JUNIOR PEREIRA da JR.RO EXTINTORES E SINALIZAÇÕES, empresa que será homenageada com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

PODCAST COM FONOAUDIÓLOGA ANA MARGARIDA PERES SILVA A Sala VIP da concessionária CITRÖEN em Cacoal, foi palco de produção do PODCAST JORNALISTA MARISA LINHARES com a renomada FONOAUDIÓLOGA ANA MARGARIDA PERES SILVA, que será homenageada com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

CASA & DECORAÇÃO COM BLACK NIVER Registrei a elegante MARIA DA ENCARNAÇÃO FERREIRA ALVES em um dos modernos showrooms da CASA&DECORAÇÃO em Cacoal, a mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, que está com a sua imperdível e tradicional BLACK NIVER com DESCONTOS de 30% à 50% À VISTA EM TODO O ESTOQUE ou 15% em 10X. A campanha será ATÉ O PRÓXIMO DIA 15. A CASA&DECORAÇÃO será homenageada com o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.