O vereador eleito em Vilhena, Gabriel Graebin (PRD), com 619 votos, concedeu uma entrevista ao Extra de Rondônia, onde expressou sua gratidão pela confiança depositada pelos eleitores e destacou os desafios enfrentados durante a campanha.

Em sua primeira eleição, Gabriel, membro de uma família tradicional na política local, reforçou o sentimento de gratidão, dedicando sua vitória, primeiramente, a Deus e ao apoio dos amigos e familiares.

Questionado sobre os desafios da campanha, Gabriel enfatizou o papel decisivo do “corpo a corpo” com os eleitores, visitando mais de 400 casas em um mês. Para ele, essa proximidade e o diálogo direto com os moradores foram fundamentais para sua vitória. “O sobrenome tem seu peso, mas o diferencial foi a nossa campanha de ir até as pessoas, conversar e entender suas demandas”, destacou.

Sobre a relação com o atual prefeito, que foi reeleito em uma campanha concorrida, Gabriel afirmou que não será oposição. “Mais de 70% da população escolheu o prefeito, e não vamos trabalhar contra a vontade popular. O objetivo é colaborar com a gestão para o bem de Vilhena”, ressaltou o vereador, que defende uma atuação conjunta entre os poderes.

Quando questionado sobre o recado que as urnas passaram ao não reeleger a maioria dos vereadores, Gabriel comentou que o eleitorado espera resultados concretos. “Quem foi reeleito demonstrou trabalho, assim como meu pai, que teve seis mandatos consecutivos e meu tio outros três, porque mostraram compromisso com a população. Agora, cabe a nós resgatar a credibilidade da política com muito trabalho”, analisou.

Entre as metas para o mandato, Gabriel destacou a necessidade de cobrar do executivo municipal a construção de mais creches e a melhoria na saúde, com foco em agilizar a fila de espera e garantir mais especialidades médicas. “O setor da saúde teve avanços e vai bem, mas sempre pode melhorar”, diz o vereador eleito. Ele também mencionou a importância de ações sociais, seguindo o exemplo de seu pai, que também tinha uma forte atuação nessa área.

Em relação à mesa diretora da Câmara, Gabriel afirmou que ainda é cedo para discutir sua participação. “Faz apenas três dias que as eleições terminaram, acredito que esse assunto será tratado nos próximos dias, e vou exercer meu direito de participar ativamente deste processo”, comentou.

Por fim, Gabriel deixou uma mensagem de agradecimento ao povo de Vilhena. “A minha família sempre foi eleita para representar a população, e comigo não será diferente. Estou aqui para trabalhar e reforçar esse compromisso com todos que confiam no nosso projeto”, finalizou.