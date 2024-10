Nas eleições do último domingo, 6, em Vilhena, a influência de ex-vereadores experientes pesou significativamente em favor de candidatos familiares, em especial em três casos de sucesso.

Os candidatos são parentes de ex-parlamentares que, com sua experiência e reconhecimento político, desempenharam um papel fundamental na campanha dos novos postulantes.

Conforme análise do Extra de Rondônia, o caso mais evidente é o do jovem Gabriel Graebin, de 19 anos, eleito pela primeira vez com 619 votos. Filho do ex-vereador Vanderlei Graebin, que cumpriu seis mandatos e foi até presidente do Legislativo, Gabriel teve o pai como patrono de sua candidatura. Vanderlei esteve ao lado do filho em toda a campanha, tornando-se um pilar de apoio e certamente será um conselheiro importante durante o mandato de Gabriel.

Outro exemplo de como o apoio familiar influenciou o resultado eleitoral é o de Clérida Alves, que obteve expressivos 979 votos, mas não conseguiu a reeleição devido à complexa matemática do coeficiente eleitoral. A vereadora ficou numericamente à frente de cinco dos candidatos eleitos, mas a coligação de seu grupo não alcançou o número mínimo de votos necessários para eleger um representante. Clérida é esposa de Carmozino Alves, ex-vereador com cinco mandatos e também ex-presidente da Câmara, que contribuiu significativamente para sua campanha.

Já o sucesso de Roberto Souza, conhecido como “Nego”, que obteve 1.279 votos, também está vinculado ao suporte familiar. Jacy Alves, ex-vereador de cinco mandatos, foi um mentor ativo na campanha de Roberto. Jacy, que optou por não concorrer a uma nova reeleição há três legislaturas, teve papel importante na vitória de “Nego”, usando sua experiência e sua popularidade como ex-parlamentar para alavancar a campanha do parente.

Amanda Areval, outra eleita com 830 votos, é filha do ex-vereador José Cândido de Espíndola, que exerceu três mandatos e até foi presidente da Câmara em Vilhena. Espíndola, que atualmente mora no Rio Grande do Sul, retornou à cidade para dar apoio à campanha da filha, garantindo que a tradição política da família permanecesse viva.

Entre os que não foram eleitos, mas chegaram perto, destaca-se Oziane Geminiano, nora do ex-vereador Joaquim Geminiano. Com 821 votos, Oziane teve uma campanha robusta e o apoio ativo de seu sogro, que já teve papel relevante na política vilhenense.

A força dos laços familiares, aliada à experiência e à reputação dos ex-vereadores, foi decisiva para o desempenho desses candidatos, demonstrando como o capital político herdado ainda pode ser uma ferramenta poderosa nas eleições municipais de Vilhena.