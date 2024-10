Na noite de quarta-feira, 9 de outubro, a guarnição da Patrulha Reforço, em patrulhamento pelo bairro Cristo Rei, em Vilhena, visualizou um veículo Fiat Uno preto, de duas portas, transitando em atitude suspeita pela Avenida Melvin Jones.

Como os militares tinham conhecimento de que um veículo com características semelhantes havia sido furtado recentemente, foi planejado abordá-lo. No entanto, ao perceber que seria parado, o motorista fugiu em alta velocidade, desrespeitando as sinalizações de trânsito e colocando em risco iminente os demais usuários da via pública. Com sirene e giroscópio acionados, a polícia iniciou um acompanhamento tático e informou as demais viaturas para realizar o cerco.

O motorista percorreu diversas ruas e avenidas em alta velocidade, sendo interceptado na esquina da Rua José Gomes Filho (731). Após abandonarem o veículo, os dois suspeitos continuaram a fuga a pé, correndo em sentidos opostos e pulando muros de residências vizinhas, mas foram perseguidos e detidos pelos militares da Patrulha Reforço.

Os suspeitos foram identificados como I.P., de 31 anos, e I.M.L., de 20 anos. Durante uma revista pessoal, foi encontrado com o motorista uma porção de substância semelhante à maconha, pesando cerca de um grama.

Ao consultar o Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatado que havia um mandado em aberto contra um dos ocupantes, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena. Além disso, ao consultar a placa do veículo, confirmou-se que se tratava do Fiat Uno com registro de furto em Vilhena.

O I.M.L., afirmou aos policiais que não havia furtado o veículo. Segundo ele, tinha uma motocicleta e a trocou com um homem desconhecido, que conheceu em uma praça no centro da cidade. Disse ainda que eles fugiram porque sabiam que o veículo tinha restrição de roubo/furto, mas que não tinha essa informação no dia da troca. Cerca de três dias antes, sua irmã havia visto anúncios na internet relatando o furto do carro e o avisou, mas ele queria manter o veículo para não ficar no prejuízo, já que tinha pago R$ 1,5 mil pela motocicleta.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil.