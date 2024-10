A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma casa na Rua 751, no bairro Bodanese, em Vilhena, onde informação dava conta que o filho de 14 anos havia agredido a mãe e tentou enforcá-la.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local e conversar com a vítima, ela relatou aos policiais que seu filho de 14 anos é usuário de drogas. Ela havia pedido que ele devolvesse o cartão de crédito que estava em sua posse.

No entanto, o adolescente se recusou a devolver o cartão e ficou enfurecido, desferindo socos em objetos da casa, chegando a quebrar um espelho. Além disso, começou a insultar a mãe, chamando-a de “desgraça”, “capeta”, “demônio”, “satanás”, entre outros xingamentos.

Nervosa, a mãe deu um tapa no rosto do filho, e neste momento ele reagiu, agredindo-a com chutes na barriga e tentando enforcá-la. Para se defender, a mãe golpeou o braço do filho com a alça de uma bolsa e gritou por socorro. Um vizinho ouviu os gritos e interveio.

O adolescente afirma ser membro de uma facção criminosa (PCC). A vítima relatou ainda que, há três anos, o filho vem causando problemas, cometendo furtos, faltando à escola, ameaçando pessoas, e já chegou a ameaçar seu padrasto.

Ainda segundo a mãe, o filho frequenta a Praça Ângelo Spadari, onde faz uso de substâncias entorpecentes. Ela informou que o Conselho Tutelar já está acompanhando a situação.

A vítima também declarou estar em tratamento contra câncer de útero.

Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.